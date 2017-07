Succes in vierde Rabobank Wielerronde van Volendam

Ongelofelijk dat dit zomaar zo'n héle zaterdag lang mag en kan op een belangrijk knooppunt van twee hoofdverkeersaders tussen drie woonwijken in, in het toch al slecht ontsloten dorp. En waarvoor? Publiek komt er niet op af. Als ik naar de foto's kijk, staan er alleen een paar vaders/moeders, opa's/oma's, tantes/ooms en neefjes/nichtjes van de renners langs de kant. Ook in sportief opzicht is dit een totaal waardeloze en nietszeggende wedstrijd die talloze wijkbewoners, zorgmedewerkers, post-/pakketbezorgers, het OV en (in voorkomende gevallen) hulpdiensten héél veel overlast geeft. Kan dit niet verplaatst worden naar het industrieterrein in Edam of zo? En dan graag op een zondag, want anders hebben de bedrijven daar er ook nog last van. Wat is dit een belachelijk asociale egotripperij van Wielervereniging Beet-It Volendam zeg!