Tattoo-Studio Pure Ink geopend aan de Plutostraat

In de Plutostraat 40 (naast Cafetaria Arnold) is donderdag Tattoo-Studio Pure Ink geopend. Het pand heeft een totale metamorfose ondergaan. Heel sfeervol is de tattoo-studio van Timothy en Gerrie ingericht. De zaak is geopend van maandag t/m zaterdag.

Met of zonder afspraak kan men de tattooshop bezoeken. Voor het maken van een afspraak kan men bellen naar tel. 0627560713 en alle informatie is te vinden op website www.tattoo-studio.nl. De zaak in Volendam wordt gerund door Timothy en Gerrie.Voor laatstgenoemde is dit het vierde filiaal, want er zijn ook vestigingen in Purmerend, Emmeloord en Rotterdam.

Al 15 jaar zitten Timothy en Gerrie in het tattoo-vak. In Volendam bij Tattoo-Studio Pure Ink kan men terecht voor tattoos, piercings, permanente make-up en Cryo21 (vet verwijdering).