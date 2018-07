Terugkomdag voor de Communicantjes

In de Mariakerk vond afgelopen zondag een Terugkomdag plaats voor de jongens en meisjes die dit jaar hun Eerste H. Communie hebben ontvangen. Deze viering was eerst op een eerdere datum gepland, maar ging toen door omstandigheden niet door.

Een nieuwe datum werd geprikt en zondag om 11.00 uur was het dan zover dat de Communicantjes nog een keer hun mooie kleren aan konden trekken voor deze feestelijke viering. Voorgangers waren Pastoor Stomph en Kapelaan Goos. Ondanks het warme weer waren toch behoorlijk veel Communicantjes naar de Mariakerk gekomen. Zij zaten voor in de banken. De kinderen werden volop bij de viering betrokken. Liedjes, die tijdens de Eerste Communievieringen zijn gezongen, werden opnieuw met veel enthousiasme vertolkt, gebeden werden voorgelezen op het altaar en voor de Dienst van de Tafel, werd het altaar in gereedheid gebracht door de Communicantjes.