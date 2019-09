Tom de Wit mascotte van FC Volendam

De 8-jarige Tom de Wit, die woont in de Saturnusstraat, was afgelopen vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. Zijn ouders Thomas en Angela de Wit en broertje Sam waren ook in het Kras-stadion present.

De mascotte trapte een balletje mee met de wisselspelers en liep samen met arbiter Van der Laan het veld op waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt. Het werd geen leuke voetbalavond voor Tom, want FC Volendam verloor kansloos met 0-4.

Na afloop huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was FC Volendam-doelman Nordin Bakker, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Tom de Wit voetbalt in het team JO9-2 van de RKAV.