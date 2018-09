Trammeland voor de laatste keer met kermis in de Jozef

Zaterdag van kermis is traditioneel de “Mannenochtend” in de Jozef. Ook nu zat de prachtig versierde zaal om 9 uur al bomvol met vriendenploegen. Het werd weer een knalochtend voor de kermisvierders. Voor de laatste keer trad de feestband Trammeland op met kermis. Joop Bouwman en c.s. hadden de band uitgebreid met drie saxofonisten. Het sfeertje was al top in de zaal maar toen om 10.15 uur Trammeland haar laatste optreden begon, stond de boel meteen op z’n kop.

Niet alleen de eigen kermishits werden door de feestband vertolkt, ook andere knallers en meezingers stonden op het repertoire. Op zondag van kermis is er nog één optreden van Trammeland en dan is het over en uit. Voor de laatste kermisoptredens hebben de bandleden van Trammeland alles uit de kast gehaald om te spetteren op het podium. En dat was in de Jozef te merken.