Nick Tuijp en vriendin wonen groot testconcert bij in Ziggo Dome

Uitverkorene in ‘feestloze’ tijd

Samen met honderden gelijkgestemden feesten in een grote zaal, met op het podium een live act. Wie kan het zich nog herinneren? Volendammers Nick Tuijp (24) en zijn vriendin Britt Stroek (22) maakten op zondag 7 maart in de Ziggo Dome een reisje door het verleden. Zij behoorden namelijk tot de 1300 uitverkorenen die voor even terug in de tijd mochten om, weer eens aan het leven vóór het ‘nieuwe normaal’ te proeven. ,,Er kwamen 180.000 aanmeldingen voor kaartjes binnen, dus dat wij bij die kleine groep gelukkigen zaten, was wel heel bijzonder.”

Door Kevin Mooijer

In dat weekeinde vonden in de Ziggo Dome twee testconcerten plaats, met als doel te onderzoeken of grote evenementen ten tijde van corona toch op een veilige manier doorgang kunnen vinden. De experimenten zijn uiterst welkom onder liefhebbers van feesten en partijen. De horeca en evenementenbranche liggen al ruim een jaar op hun gat en een stip op de horizon wordt na al die tijd nog niet geboden. In de grotere steden ontstaan initiatieven als stadswandelingen, waar de lokale horeca zich maar wat graag aan verbindt, maar het uittappen van een biertje of wijntje is nog altijd niet toegestaan. Wat wel mag, is blikjes bier verkopen, die de klant dan weer niet binnen of zelfs voor de deur van het etablissement mag nuttigen. De testevenementen in de Ziggo Dome worden dus hoopvol in de gaten gehouden door een groot deel van het land.