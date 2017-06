Vaderdag-Braderie in winkelcentrum Van Baarstraat

Zondag om 10.00 uur ging in de Van Baarstraat weer een braderiemarkt van start. Voor de winkels waren kramen geplaatst, waarin talloze Vaderdagaanbiedingen van de winkeliers waren. Er stond een podiumwagen van Disco Nico Dobbel, die gezellige plaatjes draaide.

Ook Clown Peppino was present en hij deelde aan de kinderen vele mooie ballonfiguren uit. Bij de kramen waren er verschillende proeverijen. Ook was er een stand van Veilig Verkeer Nederland, waar men vragenlijsten kon invullen. Aan kinderen werden ballonnen uitgedeeld.

Omdat het een zonovergoten warme dag was, werd de braderiemarkt wat minder druk bezocht als vorige keren. Mede door het zonnige weer maakten velen een fietstocht of zochten verkoeling in het zwembad.