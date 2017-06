Vele dode vissen in kleine vijver van Boelenspark

Vrijdag dreven er tientallen dode vissen in de kleine vijver van het Boelenspark nabij het Tulpenhof. Het water zag er troebel uit. Vermoedelijk doordat er geen goede doorstroming is van het water tussen de vijvers in het park en de omliggende sloten en vaarten, is er zuurstofgebrek ontstaan.

Het warme windstille weer deed er ook geen goed aan. In het verleden was er ook al eens een vissterfte in de vijver. Dit kwam omdat het gemaaltje nabij de Nicolaasschool toen niet goed werkte en het water stil kwam te liggen in de vijvers.

Door enkele verontruste voorbijgangers werd de Nivo-fotograaf op de dode vissen in de vijver gewezen.