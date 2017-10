Verloting van hoofdprijs van actie bij TegelXpress

Bij TegelXpress aan de Morseweg 5 is zes weken geleden begonnen met een Facebook-actie waar 6 weken lang iedere week 6 personen aan mee konden doen. Zij konden zo doorstomen naar een finaleplaats en kans maken op 50 m2 houtlook vloertegels.

Donderdagavond om 18.00 uur was de verloting van deze prijs door Jaap Schilder, die TegelXpress runt. De zes finalisten waren Marcella Tol, Alice Plugboer, Tiny Tuip, Richard Welgraven, Marie Sier en Anja Guijt. Zij kregen drankjes en hapjes aangeboden in de showroom.

Jaap Schilder nam plaats op de trap en gooide een dobbelsteen naar beneden. De winnares was Marcella Tol. Omdat zij verhinderd was werd de prijs door haar moeder Cilia Tol in ontvangst genomen.