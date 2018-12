Vincent van Gogh verlicht Volendam

Sinds woensdag verlicht een lantaarnpaal in de Van Goghstraat in Volendam dit briefcitaat van Vincent van Gogh: “Ik beschouw liefde – even als vriendschap – niet alleen als een gevoel maar vooral als een actie”. Tot 18 februari 2019 worden briefcitaten van Van Gogh geprojecteerd onder lantaarnpalen in 24 verschillende Van Goghstraten door het hele land.