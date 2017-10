ADVERTORIAL

Volendammer haalt 100 miljoen euro op

De 47-jarige Michael Mooijer werkt al meer dan 25 jaar op de beurs en is sinds 1 januari 2015 verbonden aan de Amsterdamse vermogensbeheerder OHV. Hij is directeur van OHV Institutional Asset Management en heeft onder het fondsenlabel Fresh® inmiddels twee beleggingsfondsen op de markt gebracht.

Het eerste fonds dat werd gelanceerd was het fresh fixed income fund, een wereldwijd obligatiefonds dat voornamelijk inschrijft op nieuwe emissies van bedrijfsobligaties. Afgelopen zomer kwam daar een aandelenfonds, het zogeheten fresh active equity fund bij. Ons aandelenfonds belegt met name in trackers op een Europese aandelenindex, maar ook opkomende markten zoals China en vastgoed in Europa, buiten het Verenigd Koninkrijk. Dit fonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen.’

Mooijer is trots op het feit dat zowel het obligatie- als het aandelenfonds het een stuk beter doen dan de benchmark (concurrentie). Bovendien is 12 september jl., ruim een jaar na de start op 1 juli vorig jaar, in de fondsen de grens van 100 miljoen euro aan vermogen onder beheer bereikt.

‘Afhankelijk van het risico die je als belegger wil of kan nemen, kan je kiezen voor aandelen, obligaties of een mix van deze waarden. Er geldt voor onze beleggingsfondsen in principe geen minimum instap, maar we zien dat de meeste beleggers instappen met een bedrag vanaf # 10.000,-. Het leuke is dat inmiddels ook Volendammers ons weten te vinden.’

Je ziet dat de spaarrente momenteel uiterst laag is. De grootbanken bieden 0,15% rente per jaar voor internetsparen. Aan de andere kant zie je de inflatie in Nederland stijgen naar ongeveer 1,5 procent. En dan betaal je ook nog eens vermogensbelasting over je spaargeld. Dit betekent dat je geld verliest op je vermogen, met andere woorden: sparen kost nu geld.

Een mogelijke oplossing voor de lage spaarrente is volgens Mooijer het fresh fixed income fund. Dit obligatiefonds wordt onder andere beheerd door een ‘jas’ uit het dorp, Richard Abma, één van de portefeuillemanagers van OHV. Er is bij ons veel kennis op het gebied van obligaties en OHV heeft als een van de weinige partijen in Nederland toegang tot de primaire obligatiemarkt. Hierbij kunnen wij inschrijven op nieuwe emissies. Op deze markt betaal je geen ‘spread’ en deze obligaties krijgen vaak een uitgiftepremie om beleggers te trekken. Deze voordelen komen toe aan het fonds, dus het rendement.

‘Macro-econoom Richard Abma kent zijn pappenheimers en is onze rente-expert. Ons obligatiefonds is een portefeuille van met name bedrijfsobligaties genoteerd in euro’s, goed gespreid naar landen, looptijd en rating. We hebben momenteel het renterisico afgedekt, zodat het fonds niet geraakt wordt als de rente gaat stijgen. De rente is nu zo historisch laag en de kans dat deze gaat stijgen is groot, door de toenemende inflatie en mogelijk terugdraaien van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank volgend jaar.’

Geen enkele belegging is zonder risico, zelfs aan sparen kleeft een risico, volgens Mooijer. Je zou bijvoorbeeld een gedeelte van je spaargeld in ons obligatiefonds kunnen beleggen. Om vermogen dat onder de heffing in box 3 valt waardevast te houden, is bij een bedrag tussen de 25.000 en 100.000 euro een rendement van minimaal 2,37% nodig (optelsom van de inflatie en de vermogensbelasting).

Beleggers die begin dit jaar zijn ingestapt, hebben een netto rendement behaald van ongeveer 1,5 procent. In 2016 is binnen een half jaar een netto rendement gerealiseerd van ruim 3 procent. Onze doelstelling is met een gematigd risico (zie onderstaand risicometer) een jaarlijks netto rendement te behalen van 3 à 4 procent.

Een groot voordeel is dat je als belegger dagelijks kan toe- en uittreden in de fondsen. Voor meer info kan je ons vinden op het internet via www.freshfunds.nl