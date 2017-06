Volendammer Ochtenden voor groepen 8

Ook dit jaar is Marleen Kras, cultuurcoördinator van de SKOV, er in geslaagd de Volendammer Ochtenden te realiseren. Dit gaat in samenwerking met de Stichting Odion (rondvaart over de Gouwzee met de garnkwak VD241), en bezoeken aan het Volendams Museum en de tentoonstelling in Uniek Volendam.