Wijn- & Spijswandeling langs zes restaurants in Volendam

Afgelopen zondag was er een goed georganiseerde Wijn- & Spijswandeling in Volendam. Hier namen zes restaurants aan deel, namelijk Eetcafé ’t HavenGat, Restaurant Van den Hogen, Grand-Café De Dijk, Restaurant Le Pompadour, Lotje Wine & Dine en Restaurant De Pieterman.

De beschikbare kaarten voor deze Wijn- & Spijswandeling waren snel uitverkocht. Er waren zes groepen van 25 personen. Het was afgelopen zondag ideaal weer om na elk gerecht weer naar een ander restaurant te lopen. Elk uur in een ander etablissement waar de heerlijkste gerechten en wijnen werden geserveerd.

De Wijn- & Spijswandeling was een groot succes en deze formule is voor herhaling vatbaar.