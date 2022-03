Stem-coaching, stemzorg en zorg-zingen

‘Zangles en Zo’, zang-coaching met een missie

Zangles en Zo, zo luidt de naam van het muzikale instituut van zangeres Janina Greven. In een gloednieuwe studio in de AMVO beschikt de Volendamse over haar eigen zangschool. ,,Door middel van gerichte coaching help ik mensen het beste uit hun stem te halen”, klinkt ze enthousiast. ,,Iedereen kan leren zingen. Zowel muziek als je stem hebben geen limiet, daar ben ik van overtuigd.” Een aantal jaren terug heeft Janina de sprong in het diepe gewaagd en is zich volledig gaan richten op haar grote passie. ,,Mijn grote droom is om een muziekschool in Volendam op te richten. Er is zóveel muzikaal talent hier in het dorp, van jonge, ambitieuze virtuozen in de dop tot gerenommeerde namen. Het ontbrekende puzzelstukje is een muziekcentrum waar alles samenkomt…”

Bedrijf in Beeld door Kevin Mooijer





Janina geeft naar eigen zeggen geen ‘standaard zangles’. ,,Ik probeer juist te coachen. Iedereen is anders, iedere stem is anders. Ik coach mensen om ze te helpen het allerbeste uit hun stem te halen. En plezier speelt daarbij een belangrijke rol. Ik merk in Volendam bij veel mensen dat ze denken dat ze niet kunnen zingen. In sommige gevallen is dat vroeger wel eens gezegd tegen diegene, dat resulteert in onzekerheid, maar ik zorg dat je binnen twee lessen het plezier in zingen hebt hervonden. Iedereen kan zingen, maar niet iedereen weet hoe. En daar help ik graag bij.”

Met ruim 25 jaar ervaring heeft Janina een hoop te bieden. Zangles & Zo heeft ze opgedeeld in drie disciplines: stem-coaching, stemzorg en zorg-zingen. ,,Onder stem-coaching vallen de gebruikelijke zanglessen en workshops, onder stemzorg valt hulp bij heesheid, stemmassage en stemtraining en onder de noemer zorg-zingen houd ik sessies met bewoners van diverse zorginstellingen en mensen op de dagbesteding.”

‘Iedereen kan zingen,

maar niet iedereen

weet hoe. En daar

help ik graag bij’

Janina’s zanglessen zijn te omschrijven als leerzaam en energiek. ,,Zowel privé als in groepsverband help ik mensen met zekerheid creëren en plezier beleven. Het belangrijkste is dat de leerling zich prettig voelt. Omdat ik veel ervaring heb als zangeres én ik mensen vaak gauw op hun gemak weet te stellen, merk ik dat mijn leerlingen zich snel ontwikkelen.”

In 2019 haalde de zangeres haar coachingdiploma bij het Vocal Center. ,,Als klein meisje wilde ik altijd zangerin en juf worden”, lacht Janina. ,,En nu heb ik mijn twee grote passies gecombineerd. Ik heb een tijdje zelf bij het Vocal Center gewerkt als zangcoach, maar ik merkte dat ik graag meer met ouderen en zorg wilde doen.”

Janina besloot haar eigen zangschool ‘Zangles & Zo’ op te richten. ,,Ik ben een specifieke opleiding gaan volgen om zangles in de zorg te kunnen geven en heb zoveel mogelijk ervaring opgedaan. Het is zo ongelooflijk leuk en het geeft ontzettend veel voldoening. Je helpt mensen met het verbeteren van hun welzijn en geluk. Een mooier beroep kan je toch niet wensen?”

In zowel privésessies als groepssessies zingt Janina de sterren van de hemel met mensen in zorginstellingen, op dagbestedingen en bij mensen thuis. ,,Ik werk veel met mensen die aan dementie of geheugenverlies lijden. De liedjes uit hun gloriedagen zijn in de meeste gevallen blijven hangen, samen gaan we weer even terug naar die tijd. Je ziet die mensen dan opbloeien, ze worden weer even wakker. Bovendien wordt hun vertrouwen in zichzelf weer sterker. We zingen vooral liedjes van weleer, maar in sommige gevallen leren de mensen bij zorg-zangles ook nieuwe liedjes. Laatst heb ik met een hele groep dementerenden ‘Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’ gezongen. Eén groot feest was het. Ze lagen helemaal in een deuk, die mensen hadden zoveel plezier samen. Dat is de mooiste beloning die je kunt krijgen.”

‘Het is mijn

missie om een

muziekcentrum

in Volendam

te realiseren’

Vanwege het succes is Janina voornemens om haar zorg-zingen uit te breiden. ,,Ik ga deze versie van zangles inzetten bij onder meer mensen met sociale problemen, kinderen en volwassenen die met onzekerheid kampen, mensen met geestelijke beperkingen, er zijn allerlei verschillende doelgroepen te bedenken die baat hebben bij zorg-zingen. En ik zeg er bij voorbaat bij; je mag ook vals zingen! Het hoeft niet per se om diepgaande muziektheorie te gaan, maar als je dat wil mag dat natuurlijk wel. Het zijn jouw doelen, ik help je alleen met het bereiken van die doelen.”

In de tussentijd werkt Janina aan haar grote droom, het realiseren van een muziekcentrum in Volendam. ,,Ik geef zangles op de muziekschool van Purmerend en iedere keer als ik daar binnenstap denk ik bij mezelf; ‘waarom hebben we dit nou niet in Volendam?’ Muziek begint al meer terrein te winnen in het Nederlandse scholenklimaat. Kinderen worden weer geënthousiasmeerd voor muziek. Het maakt niet uit of ze nu viool willen leren spelen, gaan drummen of leren zingen. Daarom hebben we een muziekcentrum nodig, een plek waar virtuozen en leerlingen samenkomen. Het is mijn missie om die plek ooit te realiseren.”

Ga voor meer informatie over Zangles & Zo naar www.zanglesenzo.nl of bel naar 06 12515158. Je kunt je bij Janina aanmelden voor diverse zang-gerelateerde workshops en de maandelijkse Vocal Club-avonden.