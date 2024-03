FC Volendam speelt wederom gelijk in uitduel

FC Volendam leek af te stevenen op een nieuwe nederlaag, maar voorkwam dat toch in blessuretijd. Robert Mühren schoot toen de 1-1 binnen. Dit doelpunt leverde een verdiend gelijkspel op, in een duel dat grotendeels gelijk op ging. Een positief punt voor Volendam was dat het meer kansen creëerde dan in de laatste voorbije duels. Op de ranglijst schiet het weinig op met het gewonnen punt, maar voor het vertrouwen zal het toch goed zijn dat het wederom een resultaat haalde in een uitduel. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Bij FC Volendam keerde Luke Le Roux weer terug in de basisopstelling na een aantal weken blessureleed, evenals George Cox. De club miste vaste waarden Bilal Ould-Chikh en Milan de Haan. Het duel begon wat rommelig, met een kans voor Almere City, maar verder veel balverlies over en weer. In de vijfde minuut kreeg Almere een vrije trap op een kansrijke positie, maar die kwam niet verder dan de Volendamse muur. De gasten verschenen voor het eerst voor het Flevolandse doel bij twee corners, waar weinig gevaar uit ontstond.

In de tiende minuut werd Darius Johnson weggestoken, die alleen op de Almeerse doelman afging. Hij werd daarbij uit balans gebracht, wat veel leek op een actie van een doorgebroken speler die werd neergehaald. Het bleef bij een gele kaart voor de thuisclub en een vrije trap voor Volendam, dat de bal daarmee niet op doel kreeg. Voor de gasten leek het een tactiek om de bal waar het kon de diepte in te sturen door middel van een lange bal.

Tegen het eind van het eerste kwartier leek Almere op voorsprong te komen, maar de scheidsrechter floot de goal al snel af. Net als al eerder, moest de VAR enige tijd kijken naar het moment, maar greep niet in: het bleef 0-0. De zuivere speeltijd lag tot op dat moment niet hoog, gezien het aantal minuten dat de wedstrijd stillag. Het duel kenmerkte zich door veel rennen en vliegen, duwen en trekken en ballen over de zijlijn.

In de 20ste minuut kreeg Volendam zijn grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Het was wederom Johnson die daarbij een sleutelrol vervulde: hij schoot vanaf de rand van de zestienmeter, waarbij de Almeerse keeper de bal nog uit het doel wist te slaan. De FC deed dus goed mee, al was het zijn tegenstander die het duel meer domineerde. Het algehele spelniveau lag wel laag in het eerste halfuur, beide teams konden de bal maar met moeite in de ploeg houden.

Dat Volendam wel kán voetballen bleek in de 35ste minuut. Na een mooi uitgespeelde actie met een aantal goede passes, miste Zach Booth een teenlengte om te scoren. Het was een moment dat de club vertrouwen kon geven. Luke Le Roux liet zijn waarde wel zien in het spel van Volendam: zijn medespelers zochten hem vaak en was dan ook veel aanspeelbaar. Daarbij leidden zijn passes regelmatig tot openingen. Tegen het eind van de eerste helft kon de FC zelfs - met enige voorzichtigheid - de meest dominante partij worden genoemd. Dit leidde in de 44ste minuut wederom tot een kans: Vivaldo Semedo schoot de bal over.

Op slag van rust was het toch Almere dat weer een grote mogelijkheid kreeg, maar Mio Backhaus reageerde goed op deze inzet. Beide teams gingen de pauze in met een 0-0 tussenstand.

Semedo liep net voor rust een blessure op, waardoor hij in de kleedkamer achter moest blijven. Zijn vervanger was Quincy Hoeve, die nu eens wat langer de tijd kreeg om zich te kunnen bewijzen. In de 48ste minuut kreeg Almere een enorme kans om op voorsprong te komen, maar wist die niet te verzilveren. Met enig fortuin voor Volendam in dit geval waren er nog altijd geen doelpunten gevallen.

Daarna kabbelde het duel enige tijd voort. Volendam verscheen in het eerste kwartier na de pauze maar een keer voor het Almeerse doel, met een schot dat naast ging. In de 63ste minuut kreeg de FC een volgende kans na een corner, de doelman van de tegenstander kon die inzet uit het doel slaan. Ook in de volgende hoekschop werd Volendam kansrijk, het kwam steeds dichter bij de openingstreffer en een voorsprong. Twee minuten daarna was het Oskar Buur die de volgende schietkans kreeg, dezelfde keeper bood opnieuw redding. Kort daarna kon Le Roux uithalen, na een niet goed weggewerkte bal door de doelman.

Volendam kreeg daarna een bittere pil te verwerken na een hoge bal, die belandde op het hoofd van Almere-speler Adi Nalic: 1-0 voor Almere City. Het was een goal die min of meer uit het niks viel, terwijl de FC op dat moment aardig speelde. De teleurstelling was van de gezichten van de spelers af te lezen. Er waren nog een slordige twintig minuten te spelen om deze achterstand goed te maken.

In de minuten daarna gebeurde weinig noemenswaardigs, Almere leek af te stevenen op een lelijke overwinning. Net als in de vorige ontmoeting tussen beide teams overigens. Niets was minder waar, bleek even later. Invaller Robert Mühren kreeg ineens een kans om in te tikken en deed dat dan ook: 1-1. Dit was toch een lichte klap voor het thuispubliek dat al zong: ‘Zij gaan degraderen’. Het was al met al een verdiende gelijkmaker, gezien het spelbeeld over de hele wedstrijd. Zo bleef het op deze Eerste Paasdag bij een gelijkspel.