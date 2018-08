Zaterdag 1 bekert verder na winst op EVV

Het leek aan te komen op een strafschoppenreeks maar uiteindelijk was in de 120ste minuut één benutte penalty van Harry Zwarthoed voldoende om door te gaan in het bekertoernooi.

In de eerste helft was het EVV uit het Limburgse Echt dat de touwtjes stevig in handen had en en keeper Sander Binken moest meermalen optreden om de nul te behouden.

Na de rust was het Volendam dat het beste van het spel had, een voorzet van Harry Zwarthoed belandde op de lat en een goede kans voor Niels Springer werd gestopt. Een verlenging was noodzakelijk en zoals gezegd was het Harry Zwarthoed die pal voor tijd de strijd beliste.