Bakker Koning in de Plutostraat viert eerste lustrum

Het is deze week vijf jaar geleden dat Bakker Koning in de Plutostraat 40B haar deuren opende, samen met ’t Kaashart. Bakker Koning bestaat al 72 jaar en in De Goorn staat de centrale bakkerij van waaruit alles wordt aangeleverd aan de elf winkels en sinds 1 maart ook twee franchisenemers, zodat Bakker Koning verspreid is over heel West-Friesland.