Bouw van huurwoningen/appartementen

In opdracht van stichting Woningbeheer De Vooruitgang worden in de nieuwe woonwijk De Broeckgouw 10 grondgebonden huurwoningen en 30 appartementen gebouwd. Dit wordt uitgevoerd door de vakmensen van Koning Bouw Volendam.

De bouw van de huurappartementenflat (nabij basisschool De Blokwhere) schiet al aardig op. Deze is reeds op het hoogste punt beland. Ook de 10 huurwoningen zijn reeds gereed qua metselwerk.

Zo blijven er volop bouwactiviteiten in de Broeckgouw. Verderop in het Deelplan Keetzijde worden ook huurappartementen gebouwd in opdracht van de Wooncompagnie. Zo komen er dus tientallen huurwoningen in de nieuwe woonwijk bij, want ook daar is veel vraag naar.