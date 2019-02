Corine Klouwer’s dansschool Bounce Dancemovement bestaat 12,5 jaar

‘Dansen gaat nooit vervelen’

Op de vroege dinsdagochtend vult het danszaaltje achter de Mariakerk zich met moeders en peuters. Van kwart over 9 tot kwart voor 10 wordt hier peuterdansles gegeven door Corine Klouwer van Bounce Dancemovement. Sommige kindjes kruipen eerst nog even veilig bij moeder op schoot, andere staan al te trappelen als mama hun jasje uitdoet, en schieten als kleine vuurpijltjes richting alle hoeken van de zaal. Na het doornemen van de presentielijst zet juf Corine de kabouterdans in en meteen is het feest.

Door Leonie Veerman

De les bestaat uit een gedeelte met danspasjes (die sommige dreumesen al verassend goed kunnen onthouden), een heuse stormbaan en tot slot een uitrustmomentje met een sereen slaapliedje.

Voor danseresje Jackie Smit, die vandaag haar eerste proefles volgde, viel de les zo goed in de smaak dat ze zich na afloop dramatisch op een stapel matjes wierp en de zaal niet meer wilde verlaten. Huilend greep ze met haar kleine knuistjes in het schuimrubber maar het mocht niet baten, eenmaal in haar moeders armen bedaarde ze gelukkig bij het zien van het aanmeldformulier, dat ze vrolijk heen en weer wapperde toen de deur achter haar dichtviel.

,,Dit gaat nooit vervelen”, zegt Corine Klouwer als het zaaltje leeg is, ,,ik voel me echt gezegend dat het zo goed gaat met alle lessen.” Als danslerares gaat Corine inmiddels al een tijdje mee. ,,Ik ben begonnen bij Atlas, daar werk ik ook nog steeds, inmiddels al zo’n achttien jaar. Op een gegeven moment wilde ik ook zelf danslessen organiseren.”

12,5 jaar geleden begon ze daarom haar eigen dansschool: Bounce Dancemovement. ,,Ik regelde een zaal, leende een stereo van een vriend en kocht spiegels van Marktplaats. Het was gelijk zó’n groot succes, dat ik meteen een tweede klasje kon vullen.”

Na drie jaar kwam Kelly Veerman erbij: ,,Mijn steun en toeverlaat”, aldus Corine. ,,Als ik even iets niet weet of advies nodig heb, bel ik altijd ff met Kel. We zijn ondertussen met negen toppers van docenten en er staan 22 lessen op het rooster.”

‘Het totaalpakket van leren zingen,

dansen en acteren,

dat was er nog niet in Volendam’

Nieuw zijn de Total Talent lessen, waar kinderen van 7 tot 11 leren zingen, dansen en acteren. ,,Echt het totaalpakket zeg maar, dat was er nog niet in Volendam. Deze lessen trekken erg enthousiaste leerlingen, waaronder ook twee jongens.” Twee keer per jaar organiseert Bounce Dancemovement een dansshow en in juni zullen de Total Talent leerlingen voor het eerst een korte musical opvoeren. ,,Dat is erg spannend natuurlijk. Mochten er kinderen zijn die ook mee willen doen, er zijn nog een paar plekken vrij in de les van woensdagmiddag half 3.”

Voor sommige lessen bleek in het verleden minder animo. ,,Streetdance voor jongens bijvoorbeeld, of klassieke balletles, daar kwamen vrijwel geen aanmeldingen voor binnen. In de toekomst hoop ik deze lessen alsnog op het programma te krijgen, want ik ben ervan overtuigd dat deze erg leuk en leerzaam kunnen zijn.”

‘Of je nou een peuter van 2 bent of 60+,

dansen blijft leuk, gezond en gezellig’

Ook volwassenen kunnen overigens terecht bij Bounce Dancemovement. ,,Op de donderdagmiddag om 13.30 uur hebben we bijvoorbeeld een Zumba-les voor alle leeftijden, ook 60+ danst mee. Voor deze les hebben we een zeer bekwame mannelijke leraar: Alvaro.” Corine glimlacht: ,,Die weet er altijd echt iets leuks van te maken.”

Zelf geeft ze sinds kort ook weer een les voor volwassenen: Dance&Shape. ,,Speciaal voor degenen die vroeger altijd gedanst hebben, en het nu weer willen oppakken. Je bent tenslotte nooit te oud om te dansen, of je nou 2 bent of 60+, dansen blijft leuk, gezond en gezellig!”



Ter ere van het 12,5 jarig jubileum van Bounce Dancemovement worden er op zondag 7 april dansworkshops georganiseerd in de Bühne. Gratis voor leden, €3,- voor niet leden.

Schrijf je in bij één van de docenten of mail naar bouncedancemovement@live.nl