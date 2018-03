Het Lingeriehart weer open met een licht en ruim interieur

In de afgelopen drie weken heeft het interieur van Het Lingeriehart aan de Edammerweg 3 een metamorfose ondergaan. De winkel bood tot voor kort een ietwat volle indruk, terwijl er nog bruine (wand)kasten in stonden, die toen in de mode waren.

Sharon Koning, die volgend jaar Het Lingeriehart van haar moeder Mies Koning gaat overnemen, wilde een moderner interieur met een ruimere opzet. En in dat streven is men meer dan geslaagd. Het interieur van Het Lingeriehart is helemaal vernieuwd, licht van kleur met volop ruimte. Maandag kon de fraai vernieuwde zaak weer geopend worden en hier kan men terecht voor de nieuwste collecties op het gebied van bad- en nachtkleding en lingerie voor de dames en tevens mooie heren ondermode. Het Lingeriehart voert o.a. de topmerken Armani, Diesel, Ten Cate, Mey, Calvin Klein, Muchachomalo en Tommy Hilfiger.