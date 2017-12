Kwakman Groep 'Onderneming van het Jaar'

In Hotel Spaander vond woensdagavond de uitreiking van de IBEV-prijzen plaats. Na een toespraak van Alfred de Jong, volgde eerst de uitreiking van de In de Kijker-prijs. Filpjes werden vertoond en men kon via stemkastjes kiezen op Topdental of Soci-Com Edam B.V.

Burgemeester Lieke Sievers maakte de winnaar bekend. Stephanie Haagedoorn van Topdental kreeg de bokaal en oorkonde. Patrick de Haan van Soci-Com kreeg eveneens een oorkonde van André Boon.

Vervolgens konden de aanwezige ondernemers kiezen uit Glasaal Volendam of Kwakman Groep. Namens de directie konden Simon Schilder sr. en Jaap Buijs sr. de IBEV-prijs in ontvangst nemen. Zij zijn dus de ‘Onderneming van het Jaar’ in Edam-Volendam.