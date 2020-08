Nieuwbouw Friese Vlaak gaat rap door

Aan de Friese Vlaak worden in totaal 102 woningen gerealiseerd voor ouderen uit de gemeente Edam-Volendam. Bewoners kunnen er geheel zelfstandig wonen en de zorg die zij nodig hebben inkopen. Alle woningen zijn geschikt voor het verlenen van zorg maar het hoeft niet.

Als de zorg in een later stadium nodig blijkt, dan kunnen bewoners gewoon in de woning blijven wonen. In het plan komt ook een wijkontmoetingsruimte, waar alle buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Het complex wordt gerealiseerd door KBK en de bouw loopt prima op schema.

De contouren van de drie gebouwen zijn al goed zichtbaar en in de afwerkfase beland. Door een unieke samenwerking van de Zorgcirkel, De Vooruitgang, Wooncompagnie en de gemeente Edam-Volendam verrijst er een prachtig complex.