Bo Parket Volendam nieuwe sponsor FC Volendam

Vrijdagavond werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend tussen Bo Parket Volendam en FC Volendam. Het bedrijf is bij FC Volendam Next Generation-lid, een netwerk voor jonge ondernemers of recent gestarte bedrijven. Mark van Turennout ondertekende het contract namens Bo Parket Volendam en voor FC Volendam plaatste Martijn Molleman zijn handtekening onder de overeenkomst.

Bo Parket Volendam opende zijn deuren op 1 september in de Stationsstraat. Het bedrijf is gespecialiseerd in de levering en het onderhoud van vloeren, vloerrenovaties en de keuze voor een nieuwe vloer. Er is een breed assortiment en Bo Parket, dat al vele jaren in Amsterdam gevestigd is, werkt met veel Volendamse bouwbedrijven samen. Tot volle tevredenheid draait al een half jaar de vestiging van Bo Parket Volendam. Na de ondertekening van het sponsorcontract kreeg Mark van Turennout een ingelijst certificaat overhandigd van Martijn Molleman.