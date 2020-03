FC Volendam klopt Jong Ajax en pakt derde plaats

Jong Ajax-thuis, een prachtig affiche, dat zich precies op het juiste moment aandiende, zo bleek vrijdagavond. FC Volendam zag kans om een minder goede reeks, met in de laatste twee wedstrijden ook minder swingend voetbal, om te buigen tegen de jonge Amsterdamse ploeg. Het werd 4-0, voor liefst 6200 toeschouwers. Door Eddy Veerman

Bij Jong Ajax traden vijf basisspelers aan die dinsdag op het veld hadden gestaan in de Youth Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Atletico Madrid. Veel spelers die enkele maanden geleden op de Toekomst nog aan de start verschenen, zijn overgeheveld naar de A-selectie. Dat bood kansen voor de thuisclub. ,,Maar in de eerste twintig minuten vond ik Ajax nog iets beter dan wij”, erkende Wim Jonk, die Brian Plat (centraal rechts achterin) voor de tweede keer in de basis opnam. Kevin Visser werd doorgeschoven naar het middenveld en verrichtte daar met Alex Plat enorm veel werk om het Amsterdamse positiespel te verstoren. Daarachter stonden Brian Plat en Micky van de Ven ook uitstekend te verdedigen en bleven ook rustig in de opbouw.

Toch vindt Ajax altijd gaatjes en vrije mensen tussen de linies en dat leidde tot een doelpoging van de Volendammer bij Jong Ajax, Boy Kemper (schot over) en Gijs Smal blokte een keer prima. Daarna kreeg Volendam een mogelijkheid, maar de poging van Kevin Visser werd van de doellijn gehaald door Kemper. Nadat diezelfde Visser de angel uit een Ajax-aanval haalde en de bal veroverde, kwam Boy Deul vrij via Franco Antonucci, maar zijn schot werd geblokt.

Na het half uur sloeg Volendam twee keer toe. Jonk: ,,We scoorden beide helften op het juiste moment.” Eerst liet Antonucci de bal, na een afgeslagen corner, van behoorlijke afstand met een fraaie boog bij de tweede paal in het net vallen. Doelman Kotarski was verrast, mede omdat Visser in de baan van het schot stond. Vervolgens stak de Belg de in de basis begonnen Ibrahim el Kadiri weg en die bleef op grote snelheid behoorlijk koelbloedig voor 2-0. Nordin Bakker reageerde daarna nog goed op een schot van Youri Regeer, zoals Bakker in de tweede helft ook een aantal knappe reddingen verrichtte.

Direct na rust maakte Antonucci nog een – essentiële – goal. Dit keer verschalkte hij doelman Kotarski – na een goede actie van Derry John Murkin – met zijn linkerbeen, tegendraads. ,,Je zou misschien verwachten dat ze na de 3-0 zouden knakken, maar dat was niet het geval”, zou Brian Plat na afloop zeggen. De Volendamse verdediger vulde zijn tweede basisplaats in de hoofdmacht (eerder was dat thuis tegen FC Den Bosch) heel goed in. ,,Ik heb in de jeugd vaker tegen Ajax gespeeld, maar dit was wel de mooiste voor mij. In een vol stadion, in zo’n wedstrijd. Vooral het tempo dat Ajax aan de bal kan spelen, gaat zoveel sneller dan ik gewend ben, je móet steeds heel scherp zijn. Zowel verdedigend als wanneer je de bal hebt, want ze zetten meteen druk op je. Toen we de 3-0 maakten, was ik van binnen wel even aan het genieten.”

Terwijl Ajax vanuit een paar vloeiende combinaties nog tot enkele kansen kwam, waarbij Bakker van geen wijken wilde weten, zou Volendam nog wel een counter tot doelpunt promoveren. De ene invaller, Nick Doodeman, werd gelanceerd door Alex PLat en hij gaf de bal op maat aan de andere invaller, Jelle Duin, voor 4-0.

FC Volendam: Nordin Bakker, Noah Fadiga, Brian Plat, Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Ibrahim El Kadiri (85’ Darius Johnson), Kevin Visser, Boy Deul (77’ Jelle Duin), Francesco Antonucci, Derry John Murkin (66’ Nick Doodeman).