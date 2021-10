FC Volendam wint op het tandvlees

Een zwaar, zwaarbevochten overwinning op NAC Breda heeft FC Volendam weer aan de kop van de ranglijst in de eerste divisie gebracht. Tot aan vier minuten in de blessuretijd moest de ploeg van trainer Wim Jonk tot het diepste van de reserves tasten om de 1-0 zege over de streep te trekken

Door Eddy Veerman

Bij de thuisclub ontbrak de zieke Inter-huurling Gaetano Oristanio. Net als vrijdag tegen Telstar kwam Volendam niet overtuigend uit de startblokken. NAC kon meer gevaar aan de dag leggen. Onder meer op de tweemomenten dat een Bredanaar ‘uit de rug’ van Dean James opdook. Zo kwam Jarchinio Antonia dreigend door, maar zijn breedtebal miste precisie. Toen de FC bij een corner niet goed oplette, kon NAC evenmin afdrukken. Volendam stelde er nog weinig tegenover. Eén keer dacht Robert Mühren te kunnen ontsnappen, maar Boy Deul gaf de bal niet goed mee.

In het laatste kwartier voor rust nam Volendam het heft in handen, ingeleid door de openingstreffer. Calvin Twigt speelde de bal door op Ibrahim El Kadiri, die na een schijnbeweging de bal naar de tweede paal loodste en daar nam de opgekomen Denso Kasius de bal vol op de slof: 1-0. Vervolgens heerste Volendam en liet het NAC niet op adem komen. Keer op keer was er dreiging vanaf zowel de linker- als de rechterflank. Het enige was uitbleef was een beloning. Een schot van Mühren zeilde net naast, Kasius zag een poging na een prachtige aanval van dichtbij geblokt, waarbij hij ook Alex Plat de kans had kunnen gunnen. El Kadiri liep zich bij een kansrijke één-op-één vast en zag een schot gekeerd door Olij.

Vlak na rust speelden de bezoekers weer mannelijker en dacht NAC ook gelijk te maken, maar omdat Ralf Seuntjens de nog niet geheel zeker ogende doelman Filip Stankovic in de lucht belaagde, ging het Brabantse feestje niet door. De van Inter Milaan gehuurde doelman greep op het kwartier wel goed in toen De Rooij gevaarlijk doorkwam in de zestien. In de zeventigste minuut lag hij weer goed in de weg toen Velanas NAC’ eerste grote kans kreeg en weer even later dook hij als een kat naar de bal toen Kotzebue voor hem opdook.

Het waren signalen dat Volendam met ruimte in de rug kwetsbaar was en de overwinning nog allesbehalve veilig was. Tot aan de laatste seconde kon zowel de gelijkmaker vallen als de bevrijdende 2-0, maar in de superspannende slotfase zou aan de score niets veranderen.