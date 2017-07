Kees de Boer (17) gaat voetbalavontuur aan bij Swansea City

Warm welkom in Wales

Het nieuwe avontuur is begonnen. Gistermiddag werd hij officieel gepresenteerd bij Swansea City, een club met een roerige maar prachtige historie. De zeventienjarige Kees de Boer (Brit) is reeds ingetrokken bij het gastgezin in Wales. Vrijdag start de voorbereiding op een seizoen waarin hij als speler van ‘The Jacks’ in het Onder 18-team uit gaat komen tegen clubs als Manchester United, Man City, Chelsea, Liverpool.

Het zijn hectische maar gedenkwaardige weken voor Kees de Boer. Zijn schooljaar succesvol afgerond, vlak voor vertrek naar Wales in drie weken tijd zijn rijbewijs gehaald en dan de big move naar de club met de Nederlanders Leroy Fer en sinds deze week Erwin Mulder. De club die jaren geleden op de rand van de afgrond balanceerde en vervolgens door voormalig eigenaar John van Zweden in een sprookje veranderde, door steeds te promoveren, zelfs tot de Premier League.

De club ook waar de Volendammer onlangs al een week stage liep, nadat bekend was geworden dat Ajax niet met hem verder wilde. ,,Ik heb er een prachtige tijd gehad. Veel mooie toernooien en wedstrijden mogen meemaken. In Spanje, Italië, Qatar, Turkije, Zwitserland. Het laatste jaar was even minder. Ondanks dat ik hard bleef trainen en in de B2 goede wedstrijden speelde kreeg ik geen echte kans van de trainer.”

,,In de tijd dat Wim Jonk hoofd jeugdopleiding was, kreeg een selectie te maken met meerdere trainers per seizoen, plus een mentor die alles wist. Dan werd je als speler door meerdere mensen gezien. Dat – en nog meer – is veranderd sinds Wim’s vertrek. Als je dan een trainer hebt die niet van type spelers als Kees houdt en het niet in je ziet zitten, dan heb je pech”, vult vader Guido aan. Zijn zoon had vorig jaar zomer het Don Bosco College verlaten om op De Toekomst, het opleidingscomplex van Ajax zijn studie (met een loot-status) te vervolgen. Van de selectie was hij de enige speler die nog VWO volgt.

Groeipijnen

Kees: ,,Toen ik bij Volendam op elfjarige leeftijd weg ging, had ik de gedachte om bij Ajax een controlerende middenvelder te worden. Ik ben in Amsterdam zeker een betere voetballer geworden. Tussentijds heb ik nog met groeipijnen te maken gehad en ben er geruime tijd uit geweest.”

Dat gebeurde twee jaar geleden, toen hij als speler van Oranje in en tegen Turkije speelde. Guido: ,,In die tijd woog hij nog geen 50 kilo.” De groei werd daarna flink in gezet. ,,Het is erg jammer als je bij Ajax weg moet, ik heb er zes jaar met plezier gevoetbald en het is een goede opleiding. Maar nu ga ik naar een nieuwe club en krijg ik hopelijk nieuwe kansen.”

,,Sinds het vertrek van Wim is er bij Ajax eigenlijk niks gedaan met de positie van Kees en het type voetballer. Er wordt ook ander voetbal gespeeld. Er zitten mensen op voor Ajax bepalende posities, waardoor er minder uit de creatieve voetballer wordt gehaald. Je moet groot, sterk en snel zijn, daarop wordt tegenwoordig vooral geselecteerd.”

Toen bekend werd dat het tijdperk-Ajax er (vooralsnog) op zat, ontbrak het niet aan interesse. FC Utrecht, FC Twente, NEC, FC Volendam én Swansea City. Guido: ,,Ze nodigden ons uit en halverwege de week vroegen ze of Kees langer kon blijven. De clubmensen wilden ons de stad laten zien en vroegen wat onze verwachting was. Ondertussen kwamen de manager – hoofdtrainer – Paul Clement en the chairman een hand geven en de training bekijken.”

Familiaire club

,,Swansea gaf aan dat ze niet de financiën konden bieden van de grote clubs, maar daar ging het ons niet om. We moesten er een goed gevoel bij hebben en dat kregen we. De opleiding, de visie, het voetbal, ik heb hem in de oefenwedstrijd meer aan de bal gezien dan een heel seizoen bij Ajax. Hij mocht meetrainen met Onder 23 en speelde een oefenwedstrijd met Onder 16.”

De Nederlanders Tom Plezier - die van RKC/Den Bosch komt - en Kenji Gorré spelen daar en trainden ook mee met Onder 23. Guido: ,,Ik heb speler en oud-Ajacied Mike van den Hoorn nog even gesproken en hij spreekt van een familiaire club met een gemoedelijke sfeer. En ik heb een andere ouder gesproken van een jongen die er bewust koos om Manchester United te verruilen voor Swansea en die was erg te spreken over de aanpak en begeleiding bij deze club. Dat ze er kort op zitten. En dat zag ik ook tijdens de training. High quality wordt geëist bij elke bal.”

,,Het mooie was dat de vader van die speler zei dat Kees een dag eerder nog onderwerp van gesprek was. Terwijl er een hoop mensen langs de zijlijn stonden, waaronder hoofdtrainer Paul Clement, gaf Kees meteen twee passes met links en rechts over grote afstand, die goed aan kwamen.”

,,Vervolgens hebben ze met de trainersstaf overlegd en unaniem wilden ze hem dolgraag hebben.” Kees: ,,Ik voelde ook veel vertrouwen van de trainers. Het ging ook goed, dat hielp uiteraard mee. Het is een mooie club en ze spelen mijn type spel.”

Zijn toekomst had ook veel dichterbij kunnen liggen. ,,Maar Swansea gaf me gelijk een goed gevoel.” Bij FC Twente maakte Jan van Halst veel werk van de komst van De Boer, maar tevergeefs.” Guido: ,,Bovendien boden ze hem direct een driejarig contract aan en dat is erg belangrijk in deze fase als voetballer. Vooralsnog is het een ideaal plaatje.”

Gisteren werd hij officieel gepresenteerd. Kees: ,,Ik ben hier sinds donderdag en naast een introductie bestaat de week veel testen en metingen. Vrijdag is de eerste voetbaltraining en daar heb ik heel veel zin in. Ik heb in die stageweek al op beide complexen – eentje voor de jeugd en een voor het eerste en tweede – getraind. En afgelopen weekeinde zijn we in het stadion geweest. Onder de indruk? Het is heel mooi, maar ik blijf wel nuchter en weet waarvoor ik hier ben.”

Aardige mensen

Ook het gastgezin heeft hij al ontmoet. ,,Ik heb er al twee nachten geslapen. Een mooi huis, een mooie kamer en hele aardige mensen, van wie de oudste zoon ook hoog heeft gevoetbald, bij Norwich City. Het Engels praten, dat is wennen, maar dat wordt beter en gaat helemaal goed komen. Na een jaar is er de mogelijkheid om een appartement te huren. En ik ben ook al bij de universiteit geweest waar ik één keer per week les krijg.”

Guido: ,,Het werkt natuurlijk prettig dat Swansea in de Premier League is gebleven. Dat is goed voor de sfeer in de club. En ze laten merken dat ze er trots op zijn dat Kees voor Swansea kiest. Meestal kiezen ze voor grotere clubs. Maar ze willen hier met een plan en goede begeleiding voor hem zorgen.”

,,Tijdens die stageweek zag je tijdens de training meteen dat het er fysiek wat steviger aan toeging en de strijd die meteen werd geleverd. Daar ging hij na een kwartier in mee, dus hij kan hier een completere voetballer worden. Ze gaven ook aan dat als hij eerste wedstrijden niet in de basis komt, we geen paniek moeten hebben, want er gewerkt wordt aan een plan en proces om hem daar te krijgen. Door deze stap te zetten investeert Kees in zichzelf.”

,,Deze club koopt niet veel buitenlanders.” Voor het eerst zijn er wat meer nationaliteiten bij de A-junioren. ,,Wij zitten hier met ouders van een IJslandse en Canadese speler. Dan merk je van elkaar dat het best even een dingetje is, om je zoon van zeventien hier te brengen en achter te laten. ,,We blijven een week en we gaan af en toe op en neer. Swansea is een toeristische stad, met een strand.”

,,Zo’n kans moet je niet voorbij laten gaan. Je kunt er altijd over discussiëren, dat hij misschien bij een Nederlandse club over twee jaar in het eerste speelt, maar wi garandeert dat? Ik had misschien twee jaar geleden ook gezegd dat we zoiets als dit niet zouden doen, maar dan zit je bij Ajax en die situatie is veranderd. Kees’ zaakwaarnemer zag ook meteen het enthousiasme en het plan van Swansea en zei ook vrij snel, dat stel dat Chelsea zou komen met meer geld, dan is het toch beter om voor Swansea te kiezen. Dat zegt genoeg.”

Foto: Kees de Boer, samen met moeder Alice en vader Guido, in het Liberty Stadium van Swansea City