Wat zijn de mogelijkheden bij enorme kniepijn?

Onze knieën worden dagelijks veel belast. Je knieën bevatten daarom redelijk veel kraakbeen, ligamenten, pezen en spieren. Door de hevige belasting ervaren mensen pijn in de knie en lopen steeds meer mensen rond met een knieprothese. In dit artikel lees jij meer informatie over pijn in je knieën en wat je daartegen kan doen.

Wat is kniepijn

Kniepijn is een klacht die voorkomt bij mensen uit alle leeftijdsgroepen. Niet alle kniepijn is hetzelfde, er zijn namelijk veel verschillende soorten.

Een aantal voorbeelden van kniepijn zijn:

Kniepijn bij traplopen, kan knieartrose achter de patella betekenen.

Pijn in de knieholte na het sporten, kan over- of verkeerde belasting betekenen.

Kniepijn bij het buigen kan zomaar een gescheurde meniscus betekenen.

Pijn aan de buitenkant van je knie betekent vaak een lopersknie.

Kniepijn aan de binnenkant van je kniegewricht betekent vaak letsel van de binnenste knieband van een meniscus.

Meest voorkomende kniepijn

Bij klachten van kniepijn zijn er een aantal klachtenbeelden die het vaakst voorkomen. De klachten die het vaakst voorkomen zijn:

iliotibiale bandsyndroom (lopersknie)

patella tendinopathie (jumper’s knee)

patellofemoraal pijnsyndroom

De symptomen die horen bij deze soorten kniepijn

Wanneer je last hebt van kniepijn, ben je hoogstwaarschijnlijk erg benieuwd aan welke soort kniepijn je lijdt.

Het iliotibiale bandsyndroom:

Deze soort kniepijn is redelijk makkelijk te onderscheiden van andere soorten. Dit komt door de locatie van de pijn. Wanneer je last hebt van deze soort kniepijn betreft de pijn over het algemeen de buitenkant van de knie. Deze soort komt vaak voor na langdurig lopen.

Symptomen van deze pijn zijn:

Pijn van de buitenkant van je knie, na langdurig lopen of joggen.

Voelt alsof de buitenkant van je knie op slot zit.

De pijn wordt steeds wat erger.

Patellofemoraal pijnsyndroom:

Wanneer je pijn hebt rondom je knieschijf, zul je waarschijnlijk last hebben van deze pijnsoort. Dit betreft een drukprobleem van je knieschijf of een biomechanische disfunctie.

Symptomen van deze pijn zijn:

Stekende pijn onder de knieschijf

Pijn verergert bij meer belasting

Instabiliteit van de knie

Patellaten dinopathie:

Deze pijnsoort is een aandoening van de kniepees. Door hoge inspanning waarbij er veel kracht komt op deze pees, kan deze gaan irriteren. Dit geeft voornamelijk veel klachten bij het afzetten en springen.

Symptomen van deze pijn zijn:

Stekende pijn boven of onder je knieschijf

Intensievere pijn bij buiging van het gewricht

Toenemende pijn bij explosieve bewegingen

Wat te doen:

Er zijn een aantal taken die je kunt uitvoeren om je kniepijn te verminderen. Zo kan het verstandig zijn om een kniebrace te dragen, om meer stabiliteit te bieden. Daarnaast wordt het ook aangeraden om pijnlijke bewegingen te ontwijken. Echter wordt het wel aangeraden om gewoon rustig te blijven bewegen, zonder veel piekbelasting.

Bij heftige pijn aan de knieën wordt het altijd aangeraden om contact op te nemen met je fysio of huisarts. Wacht hier niet mee, zorg goed voor je knieën, zodat jij zo lang mogelijk zonder kunstknie kan leven.