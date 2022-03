Watergeuzen brengen bezoek aan de dijk

Het zal menigeen niet ontgaan zijn. Zaterdag 12 maart bracht een grote groep Watergeuzen een bezoek aan Volendam. Sinds 2 jaar weer de eerste activiteit voor hen als groep. Reden van het bezoek was een uitgebreide fotosessie aan boord van Museumschip de Halve Maen.

Het initiatief is een gevolg van de naderende viering van de bevrijding van Den Briel (Brielle) door de Watergeuzen 450 jaar geleden. De fotosessie werd afgesloten met een lunch aan boord en vervolgens afgeblust bij de pub van Hotel Spaander.

