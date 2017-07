Uitnodiging

Afscheid wethouder Gina Sombroek

Na een indrukwekkende loopbaan van ruim 9 jaar raadslidmaatschap en 9 jaar wethouderschap, heeft Gina Sombroek besloten om de lokale politiek te verlaten en zich te richten op een nieuwe maatschappelijke loopbaan.

Het college heeft met veel respect kennis genomen van haar besluit. Gina was de verpersoonlijking van haar portefeuille en een betrokken, deskundig en gewaardeerd bestuurder. We zullen haar drive en collegialiteit missen.

Om de samenwerking met iedereen, met wie Gina in de afgelopen jaren heeft opgetrokken, op een feestelijke en passende wijze af te ronden en haar voor de toekomst veel succes toe te wensen, nodigen we u van harte uit voor haar afscheidsreceptie. Deze zal plaatsvinden op 14 juli aanstaande in de PX in Volendam.

Datum receptie: vrijdag 14 juli 2017.

Tijdstip: 15.00 - 17.30 uur.

Locatie: Pop- en Cultuurhuis PX, W.J. Tuijnstraat 15, Volendam.

Het verzoek is of u per e-mail bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl

wilt aangeven of u komt?

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.