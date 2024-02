FC Volendam en 'Team Jonk' toch met elkaar in gesprek over afwikkeling

FC Volendam en ‘Team Jonk’ proberen gezamenlijk tot een akkoord te komen in de afwikkeling van hun contracten. Dat kwam aan de orde tijdens de rechtszaak in Alkmaar van dinsdagmiddag. Afgelopen weekend deed de club via zijn advocaat al een voorstel bij de tegenpartij. Aan het eind van de zitting werd het voornemen uitgesproken om later uitgebreider met elkaar in gesprek te gaan over een schikking. Door: Laurens Tol

‘Allebei vinden we het prima om verder te praten. Gezien de complexiteit is dat niet handig om op de gang te doen’, sprak Joost Quant, de advocaat van de voormalig directeuren Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind, ook namens FC Volendam. Dit was een opmerkelijke wending, gezien de houding van de club in de arbitragezaak van vorige week woensdag. Toen wilde die nog niet onderhandelen, ook niet door bemiddeling van een mediator.

Kantonrechter Peter Jansen was aangesteld om de zaak te leiden over de contracten van Van Leeuwen en Jongkind. Hoewel er tijdens de zitting - net als in die van vorige week - weer veel emoties in het spel waren, gaf Jansen al snel aan daar niet of nauwelijks zijn uitspraak op te baseren. ‘Strikt genomen moet ik een strikt zakelijke, juridische afweging maken. De emoties cijfer ik niet weg, maar daar richt ik mij niet op, of heel beperkt’, sprak de rechter. Die liet verschillende scenario’s de revue passeren, waar hij de betrokkenen op liet reageren. Waar de KNVB-arbitragecommissie vorige week al een deeluitspraak deed, liet Jansen zich daar niet toe verleiden. Met name vanwege de genoemde complexiteit van de zaak.

De pleidooien van beide advocaten kwamen sterk overeen met die van afgelopen week. Deze zitting verschilde wel in het feit dat beide voormalig directeuren nu aan het woord kwamen. Die lieten hun onvrede over de gang van zaken duidelijk blijken. Jongkind sprak niet zonder emotie dat alle beschuldigingen via social media hem niet koud laten. ‘De harde kern wordt tegen ons opgezet’, verweet hij de huidige clubleiding. Van Leeuwen liet in dezelfde richting weten: ‘De geschiedenis wordt verdraaid en gemanipuleerd’. Voorzitter Jaap Veerman tekende namens de club aan: ‘FC Volendam heeft nooit een contract opgezegd en was dat ook niet van plan’.

De zitting liep als volgt af: beide partijen worden geacht sowieso voor 27 februari bericht te geven aan de rechtbank. Dan moet duidelijk worden of er al een overeenstemming is bereikt of dat daar meer tijd voor nodig is. Ook kan een uitkomst zijn dat er geen gezamenlijk tot stand gekomen deal inzit en dat de rechter uitspraak kan gaan doen. Die zal daar dan op 12 maart mee komen, maar zover is het nog niet. ’Volendam is zeker bereid om in deze moeilijke zaak tot een schikking te komen’, sprak clubadvocaat Steven Palm uit.

Na afloop was merkbaar dat beide partijen nader tot elkaar waren gekomen, ten opzichte van vorige week. Het is afwachten hoe de onderhandelingen tussen de twee kampen de komende tijd zullen verlopen.