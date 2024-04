FC Volendam helemaal terug in de race; cruciaal duel tegen Excelsior wacht

FC Volendam is weer helemaal terug in de strijd voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Vandaag pakte de club eindelijk weer eens de volle winst. Op een manier die bemoedigend is voor het verdere verloop van deze competitie: net als tegen Feyenoord vol inzet en strijd. Ook na de terugkeer van de Waalwijkers, kwam Volendam terug en maakte de 3-2. Vrijdag volgt een cruciale wedstrijd in het Rotterdamse Kralingen tegen concurrent Excelsior. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De wedstrijd begon kabbelend, waarbij beide partijen over en weer wat dreigend werden. Bij het tweede schot op doel werd Volendam al succesvol: in de 13e minuut was het Robert Mühren die de 1-0 aantekende. De speler die al eerder publiekelijk aandrong op een basisplaats haalde hiermee zijn gram.

Daarna speelde het spel zich enige tijd af rond het middenveld. Totdat Volendam wel wat verder kwam op de helft van RKC en Robin Maulun kon uithalen. De doelman van de tegenstander verwerkte die inzet niet goed, waardoor Mühren zijn tweede kon maken. Het leverde een ongekende luxe op voor de thuisclub: een 2-0 voorsprong na iets meer dan twintig minuten. De volgende kans kreeg de club enkele minuten daarna: Mühren kopte op de lat. Zo had de voorsprong nog royaler kunnen worden.

Waar de Waalwijkers eigenlijk moesten komen, hield Volendam de bal het meest in bezit. Als RKC de bal had, bleek dat dit team niet het sterkst is in het maken van het spel. Zijn trainer greep al in de 36ste minuut in door een eerste wissel door te voeren. Tegen de 40ste minuut was het wel RKC dat bezig was aan een offensief, maar daarbij niet wist door te dringen tot het Volendamse doel. De ruststand was 2-0 in het voordeel van de FC, waar die ruim hoger had kunnen uitpakken.

De gasten kwamen uit de kleedkamer met duidelijk de wens om er nog wat van te maken. Na rust werd de eerste grote kans voor Volendam gecreëerd door een speler van RKC, die de bal veel te gevaarlijk terug kopte. Doelman Etienne Vaessen kon die inzet maar net keren. Kort daarop was het Mühren die de bal over het doel kopte. Volendam leek wat in slaap gesukkeld, want het gaf in de 54ste minuut Reuven Niemeijer alle ruimte om te schieten en met succes: 2-1. De voorsprong was geslonken tot één doelpunt.

Enkele minuten daarna gebeurde het ongelooflijke: RKC maakte de 2-2 via Michiel Kramer, waarbij er een aanwijzing voor hands was. Volendam moest er weer minimaal één maken om deze cruciale wedstrijd te winnen. Het terugvinden van de moraal was daarbij belangrijk. De Waalwijkers bleven daarna het meest dominant.

Volendam kwam er even niet aan te pas, totdat Benaissa Benamar uit een voorzet op de paal kopte. Bijna lag daar de 3-2 in het net. Die viel nauwelijks twee minuten daarna wel: ‘Mister Darius Johnson’ tekende de voorsprong voor Volendam aan, met nog een kwartier te spelen. Het billen knijpen was begonnen.

In de 87ste minuut lag bijna de gelijkmaker erin: Kramer raakte met een vrije trap de lat. Volendam kwam heel goed weg. RKC begon nog met een slotoffensief, met veel lange ballen. Vijf minuten bedroeg de blessuretijd, voornamelijk door tijdrekken van Volendam. Dat haalde wederom allerlei trucs uit de kast om te overleven. En dat lukte: het bleef 3-2 in het voordeel van de club, die daarmee de eerste overwinning van dit kalenderjaar boekte.