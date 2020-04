Partner content

1.000 Uitlegvideo’s voor het voortgezet onderwijs per direct gratis beschikbaar

Door het gedwongen thuisonderwijs veroorzaakt door het coronavirus biedt Snapput samen met MeesterBaan per direct ondersteuning. Snapput is sinds deze week vrij toegankelijk voor alle scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Via het Snapput platform krijg je een maand lang gratis toegang tot alle video’s en oefenvragen en kun je deze onbeperkt raadplegen, waar en wanneer je maar wilt. Onze uitlegvideo’s helpen je om de lesstof beter te begrijpen en met de oefenvragen kun je toetsen op welk niveau je de lesstof beheerst.

Met Snapput krijgen leerlingen online ondersteuning in het maken van hun huiswerk en kunnen ze online toetsen maken. De video’s zijn ontwikkeld door ervaren docenten en sluiten naadloos aan op de gebruikte lesmethode. Snapput is actief in Nederland en op de Antillen maar leerlingen uit Vlaanderen en internationale scholen kunnen ook gebruik maken van het platform.

“Ik wil in deze bijzondere tijd leerlingen online helpen bij het maken van hun huiswerk. Jouw docent kan nu wellicht geen uitleg geven over de stelling van Pythagoras, onze uitlegvideo’s kunnen dat wel. In de toekomst hoop ik nog meer video’s en toetsvragen toe te voegen zodat ik mijn medeleerlingen nog beter kan helpen.”, aldus Stein Bongers, leerling 5 vwo en ceo Snapput. “Het Snapput platform heeft primair een dienende rol maar kan, zoals in deze bijzondere tijden, ook vervangend worden ingezet. Onderwijs mag nooit stilvallen,”, aldus Robert-Jan van der Steur.

Meer informatie

Bij Snapput kunnen leerlingen, ouders en docenten terecht kunnen voor uitlegvideo’s en oefenvragen die direct aansluiten op de gebruikte lesmethode. Met meer dan 1 miljoen bezoekers, ruim 1.000 uitlegvideo’s inclusief oefenvragen biedt Snapput leerlingen ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Op www.snapput.nl kun je meer informatie vinden en je aanmelden.