Care Is Beleggingscolumn

Aandelenbeurzen dalen, wat nu?

De laatste weken wordt het nieuws gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. Naast het humanitaire leed dat het virus veroorzaakt, is de invloed van de uitbraak ook duidelijk merkbaar op de beurs. In deze column bespreken we hoe je hier als belegger het beste mee om kunt gaan.

Wat is wijsheid?

In situaties waarin beurzen plotseling scherp dalen, zijn veel beleggers geneigd om hun aandelen te verkopen. Op zich geen vreemde gedachte; als het vermogen waar je jarenlang hard voor hebt gewerkt in rook lijkt op te gaan, wil je hier zo snel mogelijk iets tegen doen. Toch is het verkopen van al je beleggingen in een neergaande markt financieel gezien niet verstandig.

Grijp niet in het vallende mes

Aandelenbeurzen zijn zeer efficiënt en lopen vooruit op het nieuws. Wanneer negatief nieuws ons bereikt, dalen de koersen daarom vrijwel direct. Deze beursreactie is in eerste instantie vaak overdreven. Besluit je op dit moment te verkopen, dan neem je per direct je verlies. Dat is niet logisch, omdat je bij beleggen altijd naar de lange termijn moet kijken. Op lange termijn laten beurskoersen een stijgende trend zien, zélfs na grote beursdalingen. Veel professionele beleggers profiteren daarom juist graag van paniek op de beurs. Zij beschouwen een scherpe beursdaling juist als een kans om ‘goedkoop’ aandelen te kunnen kopen.

Herstel is cruciaal voor het eindresultaat

In het verleden volgde na een beursdaling altijd herstel. De sterkste beursstijgingen volgden vaak kort na de sterkste dalingen. Door je beleggingen tijdens een sterke daling te verkopen, loop je het risico de sterkste hersteldagen te missen. Over de afgelopen 100 jaar was het rendement op aandelen gemiddeld 8% per jaar. In die periode hebben goede periodes zich afgewisseld met slechte periodes zoals de Tweede Wereldoorlog en de financiële crisis. Verlies nemen tijdens een koersdaling, om vervolgens het daaropvolgende herstel te missen, heeft grote gevolgen voor het eindresultaat op de lange termijn.

Ups-and-downs horen bij beleggen

Beleggers accepteren risico’s om een hoger rendement te behalen. Zowel de ups-and-downs horen bij beleggen. De downs kunnen op de korte termijn leiden tot veel onrust onder beleggers. Het is daarom geruststellend om te beseffen dat het op de lange termijn altijd nog goed is gekomen. Investeer daarom in een beleggingsportefeuille die past bij je persoonlijke doel, situatie en financiën. Stel een beleggingsplan op voor de lange termijn zodat je houvast hebt in onzekere tijden.

Mis je de tijd en/of kennis om een gedegen beleggingsplan samen te stellen? Dan is het raadzaam om informatie in te winnen bij een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

CARE IS Vermogensbeheer

Monseigneur C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

Telefoon: 0299 720 961

www.care-is.nl