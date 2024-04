Ambtsbezoek Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning in onze provincie, de heer Arthur van Dijk, was vorige week woensdag op ambtsbezoek in onze gemeente. Hij werd door het voltallige college van B&W ontvangen in de Botterwerf.

De Commissaris van de Koning met het voltallige college van B&W op het bordes van het Raadhuis Van Edam. Foto en tekst: Klaas Smit

Terwijl vrijwilligers van Vereniging Behoud de Volendammer Botters bezig waren met onderhoud aan een botter, gaf wethouder Vincent Tuijp een toelichting op het ontstaan van de Botterwerf. Daarna vonden aan afzonderlijke tafels gesprekken plaats met vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld. De onderwerpen waren Verkeer/fietsen, Wonen, Toerisme en recreatie, LEF en Dorpsraden. Hierbij schoof telkens een vakwethouder aan.

Het tweede deel van het bezoek betrof een gesprek met raadsleden en steunfractieleden. Dit was in de raadszaal in het historische Stadhuis in Edam. De (steun)fracties in onze gemeenteraad kennen een groot aantal jeugdigen. Dit kwam ook tot uiting in de onderwerpen die met de Commissaris werden besproken zoals: hoe bereiken we de jonge generatie en hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren voor de politiek. Deze onderwerpen werden ingeleid en toegelicht door Quinty van der Zee, Sean Tol, Niels Jonk, Saul Jonk en Jan Molenaar.