Bewuster leven met JEgeDAGteBOEK(je)!

We zijn bijna een jaar verder na de introductie van JEgeDAGteBOEK. Een dagboek voor volwassenen om bewuster in het leven te komen staan. Gelijk vanaf de lancering bleek het een schot in de roos want inmiddels zijn er al vele honderden boeken over de toonbank gegaan. Het JEgeDAGteBOEK is in eerste instantie ontwikkeld om, door mensen te laten schrijven over hun gevoel, hun (overvol) hoofd wat leger te maken. Dus meer rust en ruimte creëren. Onbewust bleek het boek later een veel grotere lading te dekken, want waar mensen het boek allemaal voor gebruiken, bleek zeer uiteenlopend. Denk dan aan burn-out klachten, stress, hoge werkdruk, relationele problemen, rouwverwerking maar ook voor sportieve doelstellingen, reisvakanties, de zwangerschapsperiode of gewoon als ‘ gewoon’ dagboek.

Emma & Bo tonen trots hun JEgeDAGteBOEKjes

Het unieke en onderscheidende aan JEgeDAGteBOEK zijn de leuke en afwisselende opdrachten, te beginnen met het theezakje in het boek. Het boek vraagt je gelijk om na te denken over de vraag: ‘waar zou je over drie maanden willen staan of wat zou je bereikt willen hebben?’ De drie maanden is ook gelijk de levensduur van het boek. Uit de vele reacties die we van de gebruikers kregen bleek dat we op de goede weg waren!! Maar voor verbeteringen en aanpassingen bleven we open staan!

Kinderen

Gelijk vanaf de lancering van het boek voor volwassenen kregen we de vraag ‘is er geen versie voor kinderen’. En die vraag bleef maar komen! De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om het allerleukste (en meest leerzame) dagboek voor kinderen te ontwikkelen: JEgeDAGteBOEKje!

In dit boek kunnen kinderen drie maanden schrijven! Wekelijks afgewisseld met leuke opdrachten, en net als bij het boek voor volwassenen, begint het gelijk goed: een zakje met zonnebloemzaden.

Hierbij gingen we een samenwerking aan met een ander Volendammer bedrijf, Dutch Garden Seeds. Die gaat ons voorzien van de bloemzaden.

Samen met een aantal leerkrachten en wat ouders van kinderen in de leeftijdscategorie waarvoor het boek gemaakt is (tussen de 8 en 11 jaar) is de inhoud zorgvuldig in elkaar gezet.

In drie maanden tijd leren de kinderen bewuster te leven, te bedanken, complimenten te geven, te leren door middel van schrijven en te doen. Al met al, een super gaaf dagboek voor nu en later!

Meer leuk nieuws

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Door een mooie samenwerking met Ron Schilder van Ron Online Marketing, ontstonden mooie initiatieven en campagnes. Het JEgeDAGteBOEK kreeg bekendheid in heel Nederland en België door een online campagne die werd uitgerold. Er was nog geen ‘echt’ logo, en nu dus wel. En de website werd door Ron Schilder onder handen genomen. Overzichtelijker, rustiger, frisser, gewoon klaar voor de volgende stap!

Kill your darlings

Ook het boek voor volwassenen werd onder handen genomen. De huidige lijn, ‘Classic, luxury en business’, gaat in de SALE. Deze boeken zijn nu met een mooie korting te verkrijgen op de nieuwe site!

Hiervoor in de plaats komt één nieuw JEgeDAGteBOEK 2.0. Een stijlvolle, tijdloze uitvoering met een prachtige opdruk in goudfolie. Een uitvoering die in onze ogen, de lading volledig dekt van alle vorige edities.

Daar waar hiervoor keuze was uit vier soorten in drie stijlen, is er nu één ultiem boek. Het beste JEgeDAGteBOEK tot nu toe! En het beste willen we ook graag met jullie delen.

Verbeterd in het boek zijn onder andere meer ruimte voor het eetgedrag, plek voor het weerbericht, een wekelijkse opdracht (was tweewekelijks). Een verrassend gerecht van Niels Runderkamp bij de opdracht ‘de keuken in’.

Als laatste bijkomstigheid, het boek is volledig vervaardigd op gerecycled papier. Lekker groen dus en helemaal van deze tijd.

JEgeDAGteBOEK(je) is de nieuwe standaard in dagboeken voor meer bewustzijn en mindfulness.

Alle JEgeDAGteBOEKjes op een rij

De 'oude' collectie gaat in de SALE

Nieuwe cover voor JEgeDAGteBOEK

Nieuwe cover voor JEgeDAGteBOEK

Nieuwe cover voor JEgeDAGteBOEK

