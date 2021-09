Big Data

Het regende dat het goot de afgelopen week . Zo snikheet was ’t. Het weerhield Dorien niet van een bezoek aan EchoZorg. Stipt op tijd en zonder amechtig gesteun kwam ze binnen: “Goede morgen heren, ben ik hier aan het juiste adres voor mijn knie?”

Pieter, de orthopedisch chirurg, grijnsde en vroeg: “Voor welke knie?”

“De rechter. Die is ontwricht. Ik ben gegrepen met golf". Interessant zei ik: “ Nog niet zo lang geleden was er een dame gegrepen doo een golf in de Noorzee”.

Een vrouw is tegenwoordig nergens meer veilig, dacht ik. “We doen zowel linker- als rechterknieën mevrouw. Maar vertel eerst hoe het zo gekomen is”.

“Hebben jullie even?” Dorien stak van wal. Met een flinke afslag was ze gevallen.De knie deed zeer en bleef dat ook enige dagen doen. Dus naar de huisarts voor pijnstillers en die doorverwees naar de fysio. Afijn, na twee weken was de pijn nog even heftig. Foto gemaakt en wat bleek: een scheurtje in de meniscus.

Pieter had aandachtig geluisterd en zei: “En toen begon de ellende pas echt”. “Hoe weet je dat, heeft mijn huisarts gebeld?” “Je wilde een kijkoperatie voor je knie en die kreeg je niet”. Dorien nog verbaasder: Ja precies! En weet je ook waarom?” Pieter is van alle markten thuis: “Je bent boven de 55 jaar en dan heeft het weinig zin”.

“Hoe weet je dat nou. Je hebt niet eens gekeken”, reageerde Dorien verontwaardigd. “Ho, ho, niet boos worden. Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie”. Dorien: “Dat zou ook wel de limit zijn!” “Het zijn de algoritmen en de Big Data die je parten spelen”.

“Zooooooo”, kaatste Dorien terug .“ik was hier gekomen voor een consult. Niet voor wiskundeles”. Pieter begreep dat het de hoogste tijd was voor wat uitleg.

“Dankzij de computer kunnen we tegenwoordig heel veel gegevens verzamelen. Dat heet Big Data. Alle knieën van de laatste twintig jaar zitten in een PC. De Knappe Koppen hebben die ‘data’ geanalyseerd. Zodoende weten we dat 55 jaar het kantelpunt is voor de gemiddelde Nederlandse knie”.

“En dat geloven jullie ook????” “Nee, natuurlijk niet. Elke patiënt is anders. Daarom duurt ons consult 30 minuten. En niet volgens de Big Data: slechts zeven”. Dorien’s humeur werd zichtbaar beter. De echo ging aan, en we onderzochten haar knie.

Pieter: “Kijk, bij jouw knie is het geen slijtage, maar gewoon een ‘trauma’; een scheurtje door een misstap. Dat kan nog prima met een kijkoperatie opgelost worden. Ik ga voor je bellen. En maak een afspraak met een collega orthopeed. Zelf opereer ik niet meer”.

“Whauw” zei Dorien. “Hoe is’t mogelijk?” Ik fluisterde: Dat is het algoritme van Pieter. Niet Big Data is bepalend, maar Big Care”. Dorien: “Ik geef hem een knuffel!”

Robert de Zoete

Echozorg