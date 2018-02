Burgemeester feliciteert diamanten paar Kooijmans

Donderdagmiddag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Ad en Joke Kooijmans-van der Heijden in hun woning aan De Krommert 109 in Oosthuizen. Zij vierden hun 60-jarig huwelijk. De burgemeester had voor het jubilerende paar een bloemstuk meegenomen en onder het genot van koffie en gebak werd een gezellig praatje gemaakt.

Ad Kooijmans (84) en Joke van der Heijden (83) zijn in 1958 getrouwd in Schijndel (Brabant). Daarna verhuisden ze naar Amsterdam, waar ze tien jaar gewoond hebben. Vervolgens verhuisde de familie Kooijmans naar Hoogwoud en sinds ruim 40 jaar wonen ze tot volle tevredenheid in Oosthuizen.

Het diamanten paar kreeg 3 kinderen en heeft 4 kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze zijn nog gezond van lijf en leden.