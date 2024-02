Algemeen

Comedynight met topcomedians in PX Het populaire Comedytunes komt 15 maart naar PX met een comedynight. Met de theatershow Er valt nooit genoeg te lachen brengt onder andere comedian Arie Koomen in hoog tempo de meest absurde, hilarische verhalen. Gegarandeerd een avond vol maffe, energieke verhalen. Comedytunes, bekend van de stand-up comedy shows, is inmiddels een begrip in de Nederlandse theaters en poppodia. Op een Comedytunes comedynight zie je altijd drie van de beste comedians van Nederland en een MC die de avond aan elkaar praat. Op vrijdag 15 maart doet Comedytunes voor het eerst Volendam aan. Naast Arie Koomen, die we kennen van het legendarische Arie&Silvester en de Lama's, speelt de Brabantse cabaretier Gerrie Smits, de stand-up comedians Emiel van der Logt en Fuad Hassen in de show. Zoals Comedytunes zelf claimt: “Na een avondje Comedytunes Comedynight sta je weer helemaal fris en energiek buiten.” Tickets zijn verkrijgbaar aan het loket en via de website. |Doorsturen

