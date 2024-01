Reizen en werken over de hele wereld

Dave San Benito Kok en zijn leven als ‘Digital Nomad’

Inmiddels weten veel mensen hoe het is om online of hybride te werken. Waar dit voor sommigen echter een tijdelijke verandering was gedurende de pandemie, vormt dit voor anderen hun vaste werkwijze. Zo ook voor Volendammer Dave San Benito Kok, die leeft en werkt als ‘Digital Nomad’. Hij reist over de hele wereld, en werkt online als marketingspecialist. Dave vertelt over zijn reizen, en hoe hij tot deze bijzondere levensstijl gekomen is.

Dave (tweede van links) begeleidde een aantal ‘co-working sessies- in Medellín, Colombia.

Dave besloot ongeveer een jaar geleden om te gaan leven als Digital Nomad. Dit zijn mensen die geheel online werken, en dus niet afhankelijk zijn van een vaste werkplek. Zij reizen en verhuizen vaak, naar alle uithoeken van de wereld. Momenteel woont Dave in Sri Lanka, een populaire plek onder Digital Nomads. ,,Ik woon in het plekje Weligama, in het zuiden van Sri Lanka”, vertelt Dave. ,,Ergens doet het mij denken aan Volendam, aangezien het ook een vissersdorp is.”

Enkele jaren geleden, toen Dave nog in Volendam woonde, heeft hij de bachelor ‘Sport, Management en Ondernemen’ behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heeft hij vier jaar gewerkt als marketeer en was hij daarnaast parttime Personal Trainer en gaf hij bokslessen. ,,Ik luisterde destijds naar de podcast van Menno Hesselmans, een data-analist en pionier in de wereld van fitness coaching”, vertelt Dave. ,,Menno leefde als Digital Nomad. In zijn podcast had hij het onder andere over de landen die hij bezocht en zijn bijzondere levensstijl in het algemeen. Het idee dat het ontdekken van nieuwe landen en culturen gecombineerd kan worden met online werken sprak mij ontzettend aan. Ik besloot echter om mij verder te ontwikkelen tot marketingspecialist, iets wat later goed van pas kwam. Op het moment dat mijn relatie een paar jaar later uitging, kwam ik voor een keuze te staan. Ik kon in Nederland blijven wonen en werken, op zoek gaan naar een nieuwe vriendin en proberen hier iets op te bouwen. Óf ik kon mijn droom naleven en een Digital Nomad worden. Ondanks dat ik een goede fulltime baan had als online marketeer bij het bedrijf Cowboys, besloot ik om mij in te schrijven bij de KvK als freelancer. Ik begon mij naast mijn werk te focussen op het creëren van een klantenkring. Toen deze groot genoeg was, zegde ik mijn baan op en vertrok ik naar Marokko.”

Reizen‭, ‬werken en surfen

Sinds de start van zijn avontuur heeft Dave veel verschillende landen aangedaan, zoals Marokko, Peru, Colombia, de Canarische eilanden en Sri Lanka. ,,Ik woon gemiddeld twee à drie maanden lang op dezelfde plek, voor ik naar een ander land toe ga” legt Dave uit. ,,Een verblijfplaats moet voor mij aan een aantal factoren voldoen. Zo moet er uiteraard toegang zijn tot goede internetverbinding voor mijn werk. Naar mijn idee heb ik Europa wel ‘uitgespeeld’, en dus zoek ik naar landen die iets nieuws voor mij te bieden hebben qua cultuur, taal en eten. Een andere belangrijke factor heeft te maken met een van mijn grootste passies: surfen. Ik zorg ervoor dat de plaatsen waar ik naartoe ga geschikt zijn om te surfen. Mijn verblijf in Peru was wat dit betreft ideaal, gezien je daar de langste golven ter wereld kan vinden.”

Gedurende zijn reizen komt Dave regelmatig in contact met anderen, die dezelfde levensstijl hebben. Zo zit hij bijvoorbeeld in Whatsapp-groepen, waarin Nomads in hetzelfde land makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Het komt wel eens voor dat er mensen die Dave al eerder ontmoet heeft worden toegevoegd aan deze groepen. ,,Dan denk ik ‘Hey, ik ken jou nog uit Marokko, laten we een biertje doen!’”, lacht Dave. ,,Digital Nomads vormen een hechte gemeenschap, bestaande uit mensen met uiteenlopende interesses, persoonlijkheden en wereldbeelden. Overal op de wereld organiseren Nomads uitjes, feesten en meet-ups.”

Het leven als Digital Nomad is niet altijd zonder risico. Zo zijn niet alle landen even veilig. Dave: ,,Ik heb een tijd in Colombia gewoond, in de stad Medellín. Daar raakte ik bevriend met een Duitser die voormalig bokser was. Tijdens een wandeling in een park werd hij ontvoerd door twee gewapende mannen. Ze hebben hem bijna zes uur lang vastgehouden. De ontvoerders waren uit op accountgegevens, onder meer van zijn bank. De Duitser heeft dit na heftige dreigementen uiteindelijk aan ze gegeven en raakte ongeveer 10.000 euro kwijt. Gelukkig was hij goed verzekerd en kwam hij er mentaal snel bovenop. Zelf voelde ik mij niet echt bedreigd, al keek ik wel wat vaker over mijn schouder als ik op straat liep. Ook besloot ik om bepaalde wijken en parken te vermijden.”

Net zoals de landen die hij bezoekt, is het werk dat Dave verricht ook zeer gevarieerd. ,,Tijdens mijn reizen kom ik met veel mensen in aanraking, die allemaal andere passies en disciplines hebben” legt Dave uit. ,,Als zij over hun werk vertellen denk ik vaak: ‘Ik kan je hier wel mee helpen!’ Zo ontferm ik mij over de advertenties van een online taalschool, die een vriendin van mij opgericht heeft. Ook help ik een andere vriendin, die een leermethode heeft ontwikkeld voor basisschoolkinderen waardoor zij op een leuke manier Engels kunnen leren. De laatste tijd focus ik mij meer op Sales en het opzetten van websites. Hierdoor kan ik mijn klantenkring verder uitbreiden en zorgen voor iets meer brood op de plank.”

Dave komt af en toe even terug naar Volendam. ,,Ik vind het belangrijk om af en toe mijn familie en vrienden even te bezoeken” legt hij uit. ,,Vorig jaar in september heb ik ook geholpen met het opzetten van de Kermistent, iets wat ik dit jaar weer wil gaan doen. Dat is fijn thuiskomen, en natuurlijk hartstikke gezellig. Soms zet ik in het buitenland wel eens kermismuziek aan, als ik even aan thuis wil denken. Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen door mijn huisgenoten” zegt Dave met een knipoog.

Toekomstplannen

Dave heeft het naar zijn zin in het zuiden van Sri Lanka. Het werk gaat goed en onlangs heeft hij een scooter en een surfboard aangeschaft. Er zijn veel andere Digital Nomads in deze regio, waar Dave nauw contact mee behoud. ,,Het is bijzonder hoeveel verschillende mensen ik ontmoet dankzij deze levensstijl” aldus Dave. ,,Ik ken journalisten, architecten, crypto-experts en activisten. Het is erg interessant en leerzaam om ideeën uit te wisselen met deze mensen, gezien zij uiteenlopende wereldbeelden en culturele normen en waarden hebben. Naast ander Nomads ben ik ook op verschillende plekken bevriend geraakt met ‘locals’. Hierdoor heb ik ook een indruk kunnen krijgen van het lokale leven op deze bestemmingen.”

Hoewel Dave geen vast plan heeft voor een volgende bestemming, heeft hij al wel wat losse ideeën. ,,Meestal besluit ik een maand voor vertrek waar ik naartoe wil gaan. Ik heb besloten om in ieder geval na de kermis in Volendam te gaan surfen in Portugal. Misschien wil ik voor die tijd nog naar Vietnam, maar dat staat nog niet vast.” Dave gaat ongetwijfeld nog vele avonturen meemaken, waarbij er veel gereisd, gewerkt en uiteraard gesurft wordt.

Weligama, Sri Lanka.

Surfen in Peru.