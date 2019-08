De beste hotels in de omgeving van Volendam

Volendam spreekt bij velen tot de verbeelding. Niet alleen komt hier de overbekende ‘palingsound’ vandaan van de succesvolle bands, zangers en zangeressen die Volendam heeft voortgebracht en nog steeds voortbrengt. Ook is het dorp bekend vanwege zijn rijke historie in de visserij. Tot op de dag van vandaag varen iedere week de vissersboten uit om hopelijk met rijke vangst enkele dagen later weer terug te keren. In Volendam en de directe omgeving kun je prima overnachten, er zijn voldoende accommodaties beschikbaar voor ieder budget.

Hotels in Volendam

Volendam kent enkele uitstekende hotels met 3 sterren. Hier valt een gastvrij onthaal je te beurt. De hotels hebben prima faciliteiten en royale kamers. Vanuit je hotel loop je zo het gezellige centrum in en kun je een bezoek brengen aan De Dijk, de plek waar ook de Volendammers graag komen om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Bezoek één van de gezellige cafés of restaurants om de vers gevangen vis te proeven die daar wordt geserveerd.

Mooiste Hotel in Volendam

Een van de mooiste hotels in Volendam is de bekende en lokale Van der Valk. Met vele faciliteiten zoals een zwembad, heerlijk restaurant en prachtige omgeving is dit hotel perfect voor een korte vakantie, zakelijk overnachting of een last minute. Op de website van het het Van der Valk hotel in Volendam zie je de scherpste tarieven.

Bed & Breakfasts in Volendam

Als je liever logeert in een B&B dan is daar in Volendam ook volop gelegenheid voor. Er zijn knusse B&B’s beschikbaar met enkele kamers, maar je kunt ook logeren in een aparthotel met zowel kamers als appartementen als je prijs stelt op meer privacy en lekker je eigen gang wilt gaan. Winkels om boodschappen te doen en gezellige restaurants om een hapje te eten zijn er genoeg.

Logeren in de omgeving van Volendam

Heb je de pech dat er tijdens jouw vakantie geen kamers meer zijn in Volendam dan kun je ook in de omgeving terecht. Er zijn ook prima hotels en Bed & Breakfasts in het nabijgelegen Edam. En ook in Purmerend kun je terecht voor een logeeradres. Of boek een kamer bij het Hof van Marken, op het gelijknamige eiland in het IJsselmeer. Hier boek je een prachtige kamer met uitzicht over de weilanden of het IJsselmeer. Bezoek het Marker Museum voor een blik in de rijke geschiedenis van het dorp.

Maak een gezellige tour door Volendam

Als je in de omgeving van Volendam een paar dagen in een hotel doorbrengt, grijp dan zeker de kans aan om het dorp te bezoeken. Je kunt er een leuke rondleiding krijgen langs de huizen van beroemde inwoners, die vooral uit de muziek afkomstig zijn. Ze zijn hun dorp in veel gevallen trouw gebleven en je kunt ze er dus ook gewoon op straat tegenkomen. Ook zijn er locaties in Volendam waar je je kunt laten uitdossen in de typische Volendamse klederdracht en vervolgens professioneel op de foto kunt gaan. Een leuk aandenken aan je bezoek aan één van de bekendste dorpen van Nederland.

Ideale uitvalsbasis voor een dagje Amsterdam

Wil je Amsterdam gaan verkennen maar wil je liever niet in deze drukke stad overnachten? Dan is een hotel in de omgeving van Volendam een prima uitvalsbasis. Je bent met de auto zo bij het dichtstbijzijnde treinstation in Purmerend en van daaruit reis je comfortabel naar de hoofdstad zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een dure parkeerplaats. Amsterdam heeft natuurlijk alles te bieden wat de toerist wil. Je kunt er heerlijk shoppen in het centrum, bekende personen spotten in de P.C. Hooftstraat of één van de beroemde musea aan het Museumplein bezoeken. Hier vind je het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en natuurlijk het Rijksmuseum met het beroemdste schilderij van Nederland, De Nachtwacht van Rembrandt. Amsterdam biedt bovendien zo veel restaurants en andere eetgelegenheden dat je er iedere dag ergens anders kunt eten als je wilt. Alle wereldkeukens zijn hier vertegenwoordigd.