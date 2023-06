De Trimaran schoolspecial

Groep 1-2

Groep 1-2, verkeer

Groep 1-2 werkt aan het thema verkeer. Hier zit de hele groep in de bus.

De kleuters werken rondom het thema verkeer. Hier hebben ze mooie knip en plakwerkjes over gemaakt.

Groep 4, techniek

Op woensdag heeft groep 4 altijd handvaardigheid van onze vakleerkracht in het speciale lokaal. Hier werken ze met diverse materialen en krijgen ze heel veel technieken aangeboden.

Diverse technieken

Op de foto zien jullie poppetjes van karton. Eerst hebben de kinderen gefiguurzaagd, daarna kleding ontworpen. Vervolgens een haardracht verzonnen. De kleding is weer geborduurd.

Als finishing touch een mooie ketting of vlecht en strik in het haar. Diverse technieken komen zo aan bod.

Het fijne van een vakleerkracht is de extra specialistische kennis en voor de kinderen even een andere leeromgeving. De kinderen gaan er altijd met een halve groep naar toe en dit wordt afgewisseld. De andere groep profiteert dan weer van wat extra individuele aandacht.

Groep 6, Vogelverschrikkers

In groep 6A hebben de kinderen vogelverschrikkers gemaakt die in de klas tussen de geknutselde vogels hangen. Takken van gesnoeide bomen zijn aan elkaar geknoopt. Met stoffen hebben ze de kleding gemaakt. De haren zijn van wol en een neus van karton. De ogen zijn er opgetekend met textielstiften. Met stro wordt het een echte vogelverschrikker. De kinderen hebben er met plezier aan gewerkt.

Groep 3,4,5 & 6

Deze groepen zijn op schoolreisje naar het Dolfinarium in Harderwijk geweest. Alle kinderen hebben in hun een opstelschrift een verhaal over deze dag geschreven en een tekening gemaakt. Het was een mooie dag om naar het Dolfinarium, gelukkig hadden wij heerlijk weer. Ook viel de drukte in het park mee, we hadden bijna het hele park voor de school alleen dus konden we naar alle shows. Dat waren er heel veel waaronder de grote dolfijnenshow, de zeeleeuwenshow en nog veel meer. Daarnaast was er genoeg tijd om ook nog lekker in de speeltuin te spelen.

Het allerleukste waren de roggen en kleine haaien die de kinderen mochten aaien. Op de terugweg zongen we liedjes in de bus en hebben de kinderen allemaal mee gezongen.

Groep 7 naar De Efteling

De groepen 7 verheugen zich elk jaar op het schoolreisje naar De Efteling. Vanaf groep 3 weten de kinderen dat ze in groep 7 naar De Efteling gaan. Vanaf het moment dat de kinderen met volle rugzakken met eten/drinken en uiteraard een grote zak snoep de bus instappen, is het feest. De sfeer zit er meteen goed in. In de bus hangt een lucht van een snoepwinkel, maar met het schoolreisje mag dat. We hebben van alles meegemaakt: een bus die stuk ging onderweg, lange files, staking van de BBB, bakken met regen, hoge nood (plaspauze)…etc. Het mag de pret niet drukken, het is alleen maar leuk. In De Efteling worden de rugzakken bij vaste picknicktafels gedumpt en ouders en leerkrachten hebben het nakijken. Alle kinderen gaan in groepjes het terrein over en we zien ze alleen terug om te eten. Ook leerkrachten en ouders gaan het terrein over en laten zich overhalen om in een attractie met de kinderen mee te gaan. Daar hebben we natuurlijk spijt van als je hoog in de lucht in een karretje naar beneden wordt geschoten. Een beetje groen kom je eruit en word je ook nog hartelijk uitgelachen. Elk jaar is het feest voor leerkrachten, ouders en kinderen en een schoolreisje om nooit te vergeten.

Groep 7 - WO 1 en WO2

De groepen 7 hebben in de maand april met de nieuwe methode Faqta gewerkt rondom het thema WO I en II. Faqta is een brede methode voor wereld-orientatie , waarbij het onderzoekend leren centraal staat.

De kinderen werken in 2-tallen of in grotere groepjes aan een opdracht en maken hierbij als verwerking een verslag, een muurkrant, een gedicht of een toneelstuk. Eind april zijn we op een geweldig interessante excursie naar het Verzetsmuseum in Amsterdam geweest, dit als extra bijzondere afsluiting van het thema.

Met de bus zijn we na de IJ tunnel uitgestapt en lopend naar het museum gegaan. Al een hele onderneming en ervaring op zich.

Via een speurtocht door de verschillende kamers in het museum werd de belevingswereld van oorlogskinderen van een andere kant belicht. Ook de rondwandeling rondom het museum door "De Jodenbuurt en Artis "was erg indrukwekkend.

Zo hebben we iedere maand een ander thema waar we aan werken.

Groep 7, Monsters knutselen

Vanuit een hompje klei moest het een eng en griezeling monster worden. Ok monsers kunen een lacht hebben, zoals jullie kunnen zien. Het was gaaf om dit te maken bij onze juf Tienke, zij geeft de handvaardigheidlessen en dat is voor ons genieten. Wij zijn trots op ‘onze’ monsters.

Groep 7 & 8 naar theater

Op dinsdag 23 mei zijn de groepen 7 & 8 naar een theatervoorstelling van “De Vuilnismannen” geweest.

Het was een groot spektakel waarin de kinderen bij de voorstelling betrokken werden en dus met de vuilnismannen mee mochten trommelen. Dat klonk nog goed ook!

