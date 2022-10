Ploeg Wim Jonk moet laatste tien minuten met tien man overleven: 1-1

Emmen en Volendam kunnen elkaar geen tik uitdelen

Goed was het allemaal niet, wel attractief door de vele situaties voor beide doelen: FC Emmen en FC Volendam kregen genoeg scoringskansen, maar maakten er beide één: 1-1. Daardoor verlieten ze voor de vrijdagavond even de laatste plaats in de eredivisie en deden die over aan Vitesse. Aan de Oude Meerdijk speelde Volendam de laatste tien minuten met een ‘anderhalve man minder’. Achraf Douiri moest geblesseerd naar de kant, Henk Veerman kon eveneens vanwege een kwetsuur geen sprint meer trekken en Volendam was al door zijn wissels heen. Door Eddy Veerman

Oskar Buur wordt op de hielen gezeten door Emmen-speler Bernadou. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Op de dag af zeven maanden geleden leed de ploeg van trainer Wim Jonk na een ontluisterend begin een 4-1 nederlaag op dezelfde grasmat, namen de noorderlingen de koppositie over van Volendam, om die niet meer uit handen te geven. Beide promovendi misten op deze vrijdagavond enkele basiskrachten. Naast het al langer ontbreken van Franco Antonucci blesseerde Gaetano Oristanio zich tijdens de laatste training, waardoor de zich sterk ontwikkelende Inter Milaan-huurling niet inzetbaar was. Dat gold evenzeer voor Araujo, de ervaren centrale verdediger van Emmen die vorige week tegen Emmen een rode kaart kreeg. Emmen raakte na vijf minuten bovendien Lucas Bernadou met een blessure kwijt.

Na de eerste poging van Ibrahim el Kadiri namens Volendam had de thuisclub de eerste vloeiende combinatie, waarbij Mendes aan de zijkant doorkwam en naast schoot. Zo’n aanval had Volendam ook, maar Oskar Buur kwam een meter tekort om de voorzet van Robert Mühren binnen te glijden. Op het kwartier ging Brian Plat bij een Volendamse corner volledig de mist in door als één van de laatste twee verdedigers de bal te verspelen. Emmen mocht met drie man op Derry John Murkin af en die wist met zijn ingreep een goal te voorkomen, waarna de hulptroepen terug waren. Emmen kreeg uit de corner een nieuwe mogelijkheid, de kopbal van Jeroen Veldmate zeilde over.

Crosspass

Telkens als Emmen een crosspass voorwaarts verzond van de ene naar de andere kant, leverde dat dreiging op. Zo ook op het half uur, toen Mark Diemers aan mocht nemen en naar binnen sneed. Zijn schot vol curve werd door Filip Stankovic over de lat getikt. Meteen daarop zag de doelman Emmen-speler Ahmed el Messaoudi in de zestien voor zich opduiken en die schoot in kansrijke positie over. Toen Volendam eindelijk weer een keer doorbrak kon Bilal Ould-Chikh naar binnen dribbelen en met zijn favoriete linker uithalen, maar de bal vloog meters over het doel. Even later zette hij voor op Mühren, wiens inzet recht op Micky van der Hart af ging. Die had zag een halve minuut later Carel Eiting schuins voor zich vrij komen na een slim balletje van Mühren en keerde het schot van de opgekomen middenvelder.

En dacht Volendam opeens flink op de deur te kloppen voor 0-1, besloten enkele spelers (El Kadiri, Buur en Plat) bij de volgende Emmen-aanval onderweg te stoppen met lopen, waardoor El Messaoudi een niet te missen kans kreeg, maar de bal totaal verkeerd raakte. Op slag van rust combineerde Emmen en brak Diemers door, maar kon Damon Mirani met een sliding voorkomen dat hij een hoek uit kon kiezen.

Na rust bleven Plat en Buur achter in de kleedkamer. Achraf Douiri en Walid Ould-Chikh namen hun posities in. Acht minuten na rust besloot Walid Ould Chikh initiatief te nemen en van afstand uit te halen: via het lichaam van een Emmen-verdediger zeilde de bal op de paal. Direct daarop verdedigde Volendam schlemielig, maar Diemers kreeg de bal niet bij een vrijstaande medespeler.

Op het uur was er een kans voor Volendam, toen Eiting en Murkin combineerden: Mühren kreeg de bal wat achter het lichaam en schoot met links over. Meteen daarop kwam Henk Veerman El Kadiri vervangen. Mühren ging aan de linkerkant spelen. De wissel was nog geen minuut oud, of Walid Ould-Chikh werd op de zestien aangespeeld, verraste zijn tegenstander met zijn aanname (kap met rechts) en haalde meteen met links uit, waarmee hij Van der Hart verraste: 0-1.

Maar qua wedstrijdhardheid is het broos gesteld bij Volendam. Een paar minuten later lag gelijkmaker al achter Stankovic. Benamar was El Messaoudi kwijt en die zag dit keer wel dat het schampen van de bal genoeg was. Even later had Walid Ould-Chikh weer een doortastende actie, maar bij het scherp terugleggen was er geen medespeler om een doelpoging te wagen. Bij een volgende aanval kreeg Eiting een schietkans, maar die raakte de bal niet vol.

In de slotminuten moest Volendam door de geblesseerde spelers zich beperken tot tegenhouden en was het verdedigende blok dat Xavier Mbuyamba zette uitermate belangrijk om de 2-1 te voorkomen.