Enkele kinderen van groep 7 van de Trimaran trokken in kleine groepjes door Edam, om flessen op te halen waar statiegeld op zit. ,,We zijn allerlei buurten afgegaan.” Samen met de juffen gingen ze vervolgens naar Albert Heijn. Sommige hadden daardoor koud in plaats van warm eten, maar dat deerde hen niet. Ze wilden samen gaan. De opbrengst was 33,70 euro. ,,En dat gaat naar giro 555, voor Oekraïne”, riepen ze in koor.