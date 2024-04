Robbin Ruiter heeft zijn laatste redding gemaakt

Bij het online aankondigen van het einde, had iemand een collage gemaakt voor Robbin Ruiter, dat bij zijn bericht kon worden gevoegd. Grafisch mooi opgemaakt, met de clubs waarvoor hij speelde, wilde de 37-jarige geboren Volendammer in zijn uiting mensen bedanken. ,,Toen het klaar was en ik het bericht moest posten, besefte ik: nu is het écht klaar.” De doelman die via FC Volendam een reis maakte langs FC Utrecht, Sunderland, PSV, Willem II en Cambuur hoopte na een kort Deens avontuur (Nordsjaelland) nog ergens aan de bak te komen. ,,Maar wat kwam, was niet interessant. Nu ga ik kijken wat maatschappelijk bij me past. Want ik ben van jongs af aan, naast mijn HBO-opleiding, maar met één ding bezig geweest: voetbal.”