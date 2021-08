Fairybell kerstboom voor een prachtig verlichte tuin

Ben je de gewone kerstboom zat en wil je eens wat anders? De Fairybell kerstbomen zijn een absolute aanrader voor iedereen die groots wil uitpakken tijdens de Kerstdagen.

Partnercontent

In plaats van de traditionele groene takken kies je voor een ‘boom’ die volledig bestaat uit verlichting. Geen echte kerstboom dus, maar een prachtig decoratiestuk voor in jouw tuin. Hiermee creëer je gelijk de ultieme kerstsfeer voor de hele straat, want de prachtige verlichting is van meters afstand al te zien. De prachtige Fairybell kerstbomen hebben talloze voordelen. Zo kies je voor een duurzame boom waar je nog jarenlang van kunt genieten. Fairybell kerstbomen zijn in diverse varianten en maten verkrijgbaar, van een kleine tot een grote Fairybell kerstboom. We vertellen je hier welke er allemaal verkrijgbaar zijn en wat de grootste voordelen zijn.



Honderden tot duizenden LED lampjes

Natuurlijk heeft de traditionele kerstboom zijn charmes. Een verlichte kerstboom staat in de avond erg gezellig en is onmisbaar tijdens de feestdagen. Het is nu eenmaal traditie, toch? Natuurlijk, maar er zijn ook genoeg duurzamere alternatieven waar je minder werk aan hebt. De Fairybell boom is eerder een upgrade van de kerstboom. Met honderden tot duizenden LED lampjes die samen de vorm van een kerstboom maken, ontbreekt er helemaal niks aan kerstgevoel. Sterker nog, de grote bomen zijn een echte eyecatcher voor in de tuin. Plaats je hem in de voortuin? Dan kun je een hoop bewonderaars verwachten, want met de Fairybell kerstboom heb jij ongetwijfeld de mooist versierde tuin tijdens de feestdagen.



Fairybell vlaggenmast kerstboom

Heb je een vlaggenmast in je tuin of op het terrein van je bedrijf? Dan kun je kiezen voor een grote Fairybell kerstboom voor vlaggenmasten van maar liefst 6 tot 12 meter hoog. Je hangt de Fairybell lichtjes erg makkelijk op, door deze op te hijsen aan het ophijssysteem van jouw vlaggenmast. Dit zal je zo’n 30 tot 60 minuten kosten, maar dan heb je ook wat!



Kerstbomen op paal tot 4 meter

Zoek je een kerstboom voor buiten tot 4 meter hoog? Deze kun je kopen inclusief mast. Je hebt naast de verlichtingsslingers ook gelijk het fundament. Zo heb je direct alles in één en kun je meteen starten met het optuigen. Dit is overigens zo gedaan. Staat de kerstboom toch niet op de juiste plek? Dan kun je hem gemakkelijk verplaatsen.



Een warm welkom met de Fairybell deurkerstboom

Zie je het niet zo zitten om een grote kerstboom neer te zetten? Een deurkerstboom neemt maar weinig ruimte in beslag. Ideaal natuurlijk voor als je een klein huis hebt of geen tuin. In slechts 5 tot 10 minuten ben je klaar met ophangen. Hier komt overigens geen gereedschap aan te pas. Ga je tijdens kerstavond met de hele familie gourmetten? Je geeft je familie een warm welkom met deze prachtige verlichting.



Altijd genoeg ruimte met een Fairybell muurkerstboom

Heb je weinig ruimte, maar wil je je niet beperken tot een deurkerstboom alleen? Waarom kies je niet voor een extra muurkerstboom? Leuk voor aan de buitenmuren naast de deur of ramen, maar ze zijn ook zelfs verkrijgbaar in de maat van je voorgevel. Ook goed om te weten, de muurkerstbomen van Fairybell zijn net zoals alle andere Fairybell verlichtingen bestand tegen alle weersomstandigheden.



Fairybell kerstboom bespaart het milieu en je portemonnee

Echte kerstbomen zijn na een kerstseizoen op. Je kunt ze natuurlijk planten in aarde, maar de meeste mensen doen dit niet omdat het geen gangbare boom is voor na het kerstseizoen. In dat geval belandt de kerstboom dus bij het vuil. Dit is natuurlijk niet heel goed voor het milieu. Je moet ieder jaar weer een nieuwe boom kopen. Daarnaast scheelt een Fairybell kerstboom je ook in de portemonnee, want deze gaat jarenlang mee.



Niet meer iedere dag stofzuigen

Staat jouw kerstboom normaal gesproken binnen? Dan weet je maar al te goed hoeveel naalden er uitvallen. Nu is dit nog redelijk op te lossen met een stofzuiger. Heb je ook nog eens katten? Dan is een echte kerstboom eigenlijk niet ideaal. Niet alleen de naalden vliegen in de rondte, maar ook de kerstballen en versieringen. Een Fairybell kerstboom is natuurlijk de perfecte oplossing hiervoor, want er kunnen geen versieringen meer stuk vallen en je hebt geen last van troep in huis.



De kerstboom versieren was nog nooit zo makkelijk

Elk jaar weer de kerstboom versieren, sommige mensen leven ernaar toe en anderen laten het liever voor wat het is. Het geeft ook flink wat werk. De Fairybell kerstboom is wat dat betreft een stuk fijner. Geen kerstballen, slingers of hangers. Gewoon een bijna kant-en-klaar decoratiestuk met net zoveel kerstsfeer. Start maar alvast met ramen lappen, want met deze prachtboom in je tuin of balkon wil je continu naar buiten kijken.

Fairybell kerstboom in elkaar zetten? Zo gebeurd!

Het opzetten van een kerstboom is een hoop werk. Je moet alle takken de goede kant op buigen, de slingers netjes hangen en de lampjes uit de knoop halen. Kies je voor een van de Fairybell kerstbomen, dan hoef je niet meer op te zien tegen het op- en aftuigen. Je kunt namelijk zeer snel de boom in elkaar zetten en ook weer afbreken. Daarnaast heb je ook geen gedoe met slingers en andere versieringen, want de lampjes bieden al genoeg decoratie.



Veiligheid en hoge kwaliteit

Lampjes ophangen terwijl het winter is, is dat niet gevaarlijk? Met de Fairybell kerstverlichting kun je met een gerust hart gaan slapen terwijl je de lampjes aanlaat. Je kiest namelijk voor verlichting die prima tegen regen en hagel kan. De verlichting is gemaakt van de hoogste kwaliteit zodat het 100% geschikt is voor buitenshuis. Daarnaast zijn de LED lampjes ook nog eens energiezuinig.



Groots uitpakken met kerst? Kies voor Fairybell verlichting

Wil je dit jaar echt groots uitpakken en de titel ´mooiste kersttuin van de buurt´ bemachtigen? Dit gaat jou met een Fairybell kerstboom helemaal lukken. Of je nu kiest voor een grote boom aan een vlaggenmast of een paar boompjes aan de muren, je geeft iedereen een warm welkom tijdens de feestdagen. Met de verschillende Fairybell verlichtingen creëer je een prachtig winter wonderland. Heb je binnenshuis liever geen kerstboom? Geen probleem. Ga in je wipstoel zitten voor het raam, pak er een goed boek bij en een warme choco en genieten maar van je mooie boom!