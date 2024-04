FC Volendam houdt Feyenoord knap op gelijkspel

FC Volendam heeft een knappe prestatie neergezet: het hield landskampioen Feyenoord donderdagavond thuis op 0-0. Waar het na het ontslag van trainer Matthias Kohler voornamelijk afwachtend speelde, werd nu druk gezet en gestreden voor elke meter. Daarbij ging een hele trukendoos open met acties om de tegenstander uit zijn spel te halen. Eindelijk was er weer eens wat te vieren in het Kras Stadion en de twaalfde man streed mee. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Zoals verwacht nam Feyenoord het initiatief. Volendam probeerde zijn tegenstander met afjagen onder druk te zetten. De eerste twee mogelijkheden waren van beide teams, maar werden allebei afgefloten wegens buitenspel. In de eerste fase van de wedstrijd probeerde de thuisclub soms brutaal de aanval te zoeken, meestal als reactie op een actie van de Rotterdammers. Het leidde tot een schot van Darius Johnson, dat over het doel ging.

In de 16ste minuut sprong het stadion op. George Cox gaf de bal diep op Vivaldo Semedo, die goed wegkapte, schoot en de paal raakte. Daarna ging Feyenoord in de fout met een terugspeelbal, waardoor Darius Johnson kans had om te scoren, maar hij liep in een te moeilijke hoek om kansrijk te worden. Volendam deed meer dan alleen goed mee in deze fase. Toch was het wel oppassen geblazen, want kort daarop ging Feyenoord alleen op Mio Backhaus af. Het liep gelukkig voor Volendam af met een sisser.

Feyenoord had in het eerste halfuur moeite met het hoog drukzetten van Volendam, het liep niet soepel in de opbouw. De hekkensluiter van de ranglijst streed voor wat het waard was. Toch lag de wedstrijd ook regelmatig stil vanwege blessuregevallen en meerdere buitenspelsituaties. In het tweede deel van de eerste helft gebeurde er weinig. Het baltempo lag vrij laag, waarbij de Feyenoord-spelers de bal rustig naar elkaar toespeelden. Dit kon in het voordeel van Volendam worden uitgelegd: het ging met een stand van 0-0 richting de rust.

De blessuretijd bedroeg maar liefst zes minuten. Voor beide ploegen was er dus nog gelegenheid om met een beter gevoel de rust in te gaan door middel van een doelpunt. Volendam kreeg daar een aanzienlijke gelegenheid toe, toen Johnson vrij stond om in te schieten, maar Semedo de bal niet bij hem kreeg. Feyenoord kreeg daarna ook nog een kans en Semedo nog een: hij ging alleen op de Feyenoord-doelman af, maar schoot over het doel. Toen het echt bijna rust was, konden de Rotterdammers nog scoren: ze kregen de grootste kans tot dan toe, maar misten ook. Volendam-Feyenoord was uitgedraaid op een meeslepend voetbalgevecht. Het bleef 0-0 tot de rust.

In de pauze werd Robert Mühren ingebracht. Na een minuut verscheen Volendam meteen voor het Rotterdamse doel en was daarbij dreigend, maar tot een overtuigend schot kwam het niet. Feyenoord kreeg in de eerste tien minuten na rust twee aardige mogelijkheden. Trainer Arne Slot oogde niet tevreden langs de kant en bracht al vroeg twee invallers binnen de lijnen.

De Volendam-spelers die werden gewisseld, namen alle tijd voor het lopen naar de kant. Vele trucs werden uit de kast gehaald om tijd te rekken en de wedstrijd dood te maken. Met het ingaan van het laatste kwartier begon Feyenoord meer haast te maken en aan te dringen. Dat leidde tot enkele gevaarlijke momenten, maar nog niet tot goals.

Bij het verstrijken van de 90 minuten kwam de vierde official met een zware boodschap voor Volendam: er kwamen minimaal 10 minuten bij. Een behoorlijke verlenging dus van het duel. Feyenoord kreeg kans op kans, maar wist daar telkens niet van te profiteren. Het werden nog meer dan 10 minuten die erbij kwamen en Volendam moest alles uit de kast halen om te overleven, maar dat deed het. FC Volendam-Feyenoord eindigde in 0-0, een resultaat dat meer zal voelen als een overwinning dan als een gelijkspel.