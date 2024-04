Partner content

3x do’s voor Volendamse ondernemers

Als je in Volendam jouw eigen onderneming wil starten, komt er natuurlijk veel op je af. Je moet jouw eigen businessplan opstellen en je moet een aantal doelen voor ogen hebben die je met jouw eigen onderneming wil halen. Daarnaast zijn er nog veel meer zaken die je moet regelen, of die je juist achterwege moet laten. Hieronder zetten we een aantal do’s voor jou als Volendamse ondernemer op een rij.

Do: Regel een voertuig

Ben je als ondernemer veel op pad in en rondom Volendam? Dan is het belangrijk dat je natuurlijk wel een vervoermiddel hebt waarmee je van A naar B kunt komen. In veel gevallen is het handig om een auto te regelen. Met een auto kun je niet alleen jezelf vervoeren, maar ook bijvoorbeeld de producten die jij verkoopt. Ideaal! Als je op zoek bent naar een voertuig voor jouw onderneming, is het natuurlijk wel belangrijk dat deze er netjes uitziet. Als je in een nette auto wil rijden, kun je ervoor kiezen om een auto te leasen. Zakelijk leasen is namelijk een aanrader voor de ondernemer: je hebt namelijk recht op verschillende fiscale voordelen en daarnaast ben je niet in een keer een flink bedrag met geld kwijt. Bij financial lease kun je in aanmerking komen voor die eerdergenoemde fiscale voordelen. Dat is weer mooi meegenomen.



Do: Een vaste werkplek

Daarnaast is het ook een echte ‘do’ om voor jezelf een werkplek te regelen. Het is prettig als dit ook een vaste werkplek is, waar jij altijd jouw werkzaamheden kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een kantoorpand in de buurt, of een kamer bij jou thuis die je kunt omtoveren tot werkruimte. Als je geen eigen werkplek hebt en bijvoorbeeld altijd maar vanaf de bank werkt, werk je én niet ergonomisch én de kans is aanwezig dat je zo niet altijd even goed je werk en privé gescheiden kunt houden. Daarnaast zorgt een eigen werkplek ook voor minder afleiding, waardoor jij gewoon lekker ongestoord jouw taken kunt uitvoeren.



Do: Jezelf verzekeren

Als ondernemer is het belangrijk dat je ook goed stilstaat bij de manier waarop je bent verzekerd. Je werkt immers voor jezelf en je bent niet in loondienst. Stel je voor dat je ziek wordt en hierdoor jouw werk niet meer kan uitvoeren. In dat geval is een arbeidsongeschiktheidsverzekering handig om te hebben, waardoor je nog steeds wel inkomen krijgt als je ziek bent. Daarnaast zijn er nog meer verzekeringen die je als ondernemer kunt afsluiten: een ‘do’ is om zeker te checken welke voor jou relevant kunnen zijn.