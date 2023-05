Ploeg Wim Jonk klopt Excelsior in laatste wedstrijd: 3-2

FC Volendam sluit tweede seizoenshelft in stijl af

FC Volendam heeft het seizoen in de eredivisie afgesloten met een 3-2 overwinning op Excelsior. Omdat de twee ploegen die in het kalenderjaar 2023 zo goed presteerden en op de voorlaatste speeldag al handhaving realiseerden, konden ze vrij spelen en dat bracht in de eerste helft een ontketend Volendam op de mat. De 3-0 voorsprong was nog een geringe afspiegeling van het aantal kansen. In de tweede helft kreeg de ploeg van trainer Wim Jonk ook legio mogelijkheden, maar wilde de bal er niet in. De Rotterdammers scoorden nog wel twee keer en kregen in de slotminuut nog een strafschop, die door Filip Stankovic werd gekeerd. De rebound ging er alsnog in, maar na de VAR-check werd die afgekeurd. Door Eddy Veerman

Doelpuntenmaker Daryl van Mieghem (7) en aangever Gaetano Oristanio (10) worden bejubeld na de 1-0. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Vlak voor de aftrap werden door technisch directeur Jasper van Leeuwen het Talent (Gaetano Oristanio) en de Speler (Filip Stankovic) van het Jaar in het zonnetje gezet. De vaders van de huurlingen van Inter Milaan – ook voetbalicoon Dejan Stankovic – waren aanwezig en spraken hun dank uit richting de organisatie en het publiek van FC Volendam, wat een kippenvelmoment gaf.

Voor Stankovic begon de wedstrijd lekker, hij hield Mike van Duinen in de zevende minuut van scoren af, toen die bij Xavier Mbuyamba wegdraaide. Even later vloog de bal er aan de overkant wel in. Ook Oristanio kende een energiek begin, flitste langs een tegenstander, legde breed en bereikte Daryl van Mieghem. Die tikte de bal even opzij en schoot tegendraads binnen: 1-0. Volendam bleef druk houden en zag Derry John Murkin de bal na een wippertje van Franco Antonucci op de vuisten van Van Gassel rammen. Weer even later bood Achraf Douri de voor het eerst dit seizoen in de basis begonnen Lequincio Zeefuik een behoorlijke kans en die schrok van de ruimte: hij schoot naast.

In de 21e minuut kwam er weer – nog mooiere – kans: Antonucci zette met een uitstekende pass Oristanio helemaal alleen voor Van Gassel. Hij had de hoek voor het uitkiezen maar mikte naast. De Italiaan pakte daarna de draad op en dankzij zijn actie eindigde het even later in een corner en die door Eiting genomen bal werd door Van Gassel pardoes in zijn eigen doel geslagen: 2-0. Excelsior prikte even aan de andere kant, maar Mbuyamba trok aan de noodrem om Lamprou de doorgang te beletten. Waarna het aan de andere kant al snel weer raak was. Antonucci werd ingespeeld en die draaide van afstand met heel veel curve de bal in de driehoek voor 3-0.

Op slag van rust had er nog een goal kunnen vallen, toen Murkin was doorgelopen en zelfs op de vijf meter-lijn in kansrijke positie kwam, maar Van Gassel bracht redding. Volendam toverde soms met de bal en speelde Excelsior zoek, wat Antonucci een kans bood om een tweede goal, wederom pareerde Van Gassel de bal.

In de rust bleven Douiri en Calvin Twigt in de kleedkamer en kwamen Walid Ould-Chikh en Ibrahim el Kadiri in hun plaats. Waar Volendam twee keer gevaarlijk werd voor het doel en niet scoorde, daar joeg Lamprou in de 56e minuut de eerste kans van Excelsior in het dak van het doel: 3-1. Een versnelling van Oristanio bracht de Italiaan schuins voor het doel, hij koos voor de voorzet en die werd door Antonucci hoog over gejaagd. Verdedigend liet de thuisclub vaker steken vallen, Van Mieghem – in de tweede helft als rechtsback spelend – haalde een bal van de doellijn.

In de 73e minuut kwam Robert Mühren in het veld. Even daarna had Ould-Chikh, na weer een actie van Oristanio en een subtiele voetbeweging van El Kadiri, de mogelijkheid om 4-1 binnen te knallen, alleen raakte hij de bal volkomen verkeerd. Excelsior had beduidend minder kansen nodig en kwam direct daarop op 3-2, toen Agrafiotis in tweede instantie raak schoot. Het was een mirakel dat de vierde goal van Volendam niet viel: Mühren strandde op invaller-doelman Alblas en de ingevallen Darius Johnson legde de bal af terwijl hij alleen voor de keeper kwam.