Handen op elkaar voor Lange Weeren-plan

De Lange Weeren moet een ‘groene’ wijk gaan worden die veel verschillende onderdelen in zich gaat herbergen. Dat werd duidelijk tijdens de drukbezochte informatie-avond in de Amvo over dit onderwerp. Het nieuwe gebied zal niet alleen bestaan uit verschillende soorten bebouwing. Ook zal er relatief veel ruimte zijn voor natuur, water en een waterbergende functie. Daarnaast wil men er fietsen en wandelen zoveel mogelijk gaan stimuleren. Op 15 december spreekt de gemeenteraad zich uit over het plan dat voorligt.

Door: Laurens Tol

Gemeentelijk stedenbouwkundige Manu van Lin deed het plan voor de Lange Weeren uit de doeken. Hij is onderdeel van het team dat dit hielp samen te stellen. Zijn presentatie begon hij met een inleiding over de omgang met water. ,,Net als de rest van Nederland is Edam-Volendam gewend om daarmee om te gaan”, startte Van Lin. ,,Daar hebben we onze ruimtelijke ontwikkeling op afgestemd. De afgedamde rivier IJe die door onze omgeving loopt is bepalend geweest. Wij vinden het belangrijk dat een nieuwe plek in de gemeente ook familie en onderdeel wordt van de rest van de gemeente.”

De IJe is een zogenoemde veenstroom. Onderdeel van het plan is dat daar een aftakking van wordt gemaakt. Die zal het nieuwe gebied in tweeën gaan delen: een landschappelijk deel en een ‘stedelijk’ deel. In het landschappelijke gedeelte wil men de natuur gaan ‘intensiveren’. Verder zal dit een waterbergende taak krijgen. Dit mede, omdat het Hoogheemraadschap wenste dat de Lange Weeren ‘enorm veel water’ moet kunnen opvangen.

Dan het woongedeelte, waar het natuurlijk allemaal om te doen was. Daarbij plaatste Van Lin nog wel wat kanttekeningen. Het is volgens hem nog een ‘plan in ontwikkeling’, dat nog langs de provincie moet. Hij lichtte het voorstel toe dat voor de gemeente het meest wenselijk is. ,,De bebouwing zal allereerst bestaan uit een lintdorp-achtige structuur. Dit lintdorp wordt een verbinding naar een ‘aantakking’ op de derde ontsluitingsweg. Een ander deel moet een aantakking op de Zeddeweg worden. Deze bebouwing meandert naar beneden toe.”

Het idee is om het aangezicht van de nieuwe wijk een ‘silhouet te geven dat je zou verwachten als je bij Volendam aan komt rijden’. Natuurlijk is er ook nog een andere veelbesproken aanblik van de Lange Weeren: die vanaf de Blokgouw. ,,Daar zit een ruime ‘groene’ zone van zeventig meter tussen. Het bestaande water blijft intact en het groen zou kunnen dienen als een soort privacy-scherm. Dit kan ook een heel andere invulling krijgen. Daar kunnen we bijvoorbeeld met bewoners nog over praten. De bebouwing aan die kant zal bestaan uit ruime kavels."

Zoals al eerder bekend werd, zal van de bebouwing eenderde voor sociale huur bestemd zijn. De overige derde delen voor ‘betaalbare’ en ‘dure’ woningen. Daarnaast zijn er plannen voor voorzieningen in het nieuwe gebied. ,,Denk daarbij aan een basisschoolgebouw met buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuteronderwijs. Verder een sporthal, huisarts en buurtkamer, waarmee wij de sociale ontmoeting van mensen in de wijk willen bevorderen. Ook is het de bedoeling dat er een buurtsuper komt. In de Broeckgouw hebben we al laten zien dat we er ontzettend goed in zijn om kwalitatief goede gebouwen en voorzieningen neer te zetten. Daarmee bedoelen we onder meer de nieuwe Blokwhere en het mooie sportcentrum.”

Uiteraard mag het streven naar duurzaamheid niet ontbreken in het Lange Weeren-plan. Als onderdeel daarvan wil men graag bij twintig procent van de woningen houtbouw gaan toepassen. ,,Dit is een ambitie die in de regio Amsterdam is neergelegd, zodat we steeds meer circulair gaan bouwen. Daarmee kunnen we tevens CO2 opslaan en denken aan het klimaat. We willen niet alleen een duurzame wijk, maar ook een gezonde wijk. Dat betekent dat we willen bevorderen dat mensen zoveel mogelijk gaan lopen, fietsen of met het openbaar vervoer gaan. Het moet pas de laatste optie zijn om met de personenauto te gaan.”

Men bedacht allerlei manieren om de toekomstige inwoners meer te laten bewegen. ,,In de wijk zijn overal trottoirs meegenomen. Daarmee zijn er veel mogelijkheden om goed te kunnen wandelen. Er zijn ook mooie rondjes te maken in de buurt, zoals in het nieuwe park. Als je daar omheen zou lopen, is die omtrek zo’n zeshonderd meter. Het park in de Broeckgouw is achthonderdvijftig meter, om het in perspectief te plaatsen. Verder komt er een sportief wandelpad in het hart van het profiel van het dorpslint. Loop je dat negentien keer heen en weer, dan heb je een marathon gelopen. Daarmee willen we mensen uitdagen om sportief te zijn.”

De Blokgouw zal eveneens slechts te voet of per fiets bereikbaar zijn. Op een snelle manier, tenminste. Uiteraard is die wijk wel te benaderen via de Zeddeweg en de derde ontsluitingsweg. Ook het fietsverkeer krijgt alle ruimte in de Lange Weeren. Er komt een vrijliggende fietsroute in het gebied, die aansluit op het regionale netwerk richting Amsterdam en Purmerend. Het wordt tevens mogelijk om te wonen aan deze ‘ruime’ fietsstraat.

Verder is men in de Vervoerregio al bezig om de komst van een buslijn door de Lange Weeren voor elkaar te krijgen. ,,De busroute moet door de wijk heen gaan lopen. Die zal onderbroken worden door een bussluis, zodat die niet als een sluiproute gebruikt kan worden voor de personenauto als het verkeer een keer vaststaat.”

Het groene karakter van het plan komt verder naar voren in het voornemen dat vanuit elk huis drie bomen te zien moeten zijn. Die zorgen tevens voor meer schaduw in de buurt, dat wenselijk is in tijden van hitte. Per woning neemt men vijfenzeventig vierkante meter groen en water mee. Van Lin denkt dat men een voorstel heeft neergelegd dat tegemoetkomt aan ‘ontzettend veel wensen’. ,,Een belangrijk plan en dat blijkt maar weer uit de grote opkomst van vandaag.” Na de laatste woorden van de stedenbouwkundige volgde applaus.

De verantwoordelijke wethouder Marisa Kes vond het na afloop ‘fantastisch’ dat er zo’n hoge opkomst was bij de bijeenkomt. Kes: ,,Wij wisten niet wat we wat dit betreft konden verwachten. We rekenden wel op mensen uit de buurt zelf die een brief hiervoor kregen.

Maar er waren ook veel jonge mensen die er graag willen komen wonen. Wij zijn erg trots dat we dit plan hebben kunnen presenteren. Tot vanmiddag 17.15 uur zijn we ermee bezig geweest. Nog steeds doen we er alles aan om het volledige plan op tijd af te krijgen voor de raadsvergadering van 15 december en voor de provincie. Er is veel werk verzet de afgelopen tijd.”

Er zijn nog enkele planonderdelen die nu nog wat aandacht behoeven. ,,We gaan nog wat dingen uitwerken. Zo zijn we nog in overleg met het Hoogheemraadschap. Zoals het er nu voorstaat, heeft zij dit voorstel omarmd. Bepaalde zaken moeten nog wel ‘gefinetuned’ worden. Op 29 november bespreken we de laatste versie in het college. Op 30 november wordt het plan dan online gepresenteerd. Dat geeft mensen bijvoorbeeld nog de mogelijkheid om te kunnen inspreken op 15 december. Het voorstel dat we vanavond presenteerden, is al in hoofdlijnen het plan. De ontsluitingsweg naar de Zeddeweg moet nog goedgekeurd worden. Daarnaast voeren we nog gesprekken over de buslijn die door het centrum van de wijk moet gaan lopen.”

,,We spraken ook nog met de betrokken belangenstichtingen over dit plan. Daarbij hopen we dat zij dit eveneens gaan steunen. Zo proberen we om alle belangen zoveel mogelijk in te willigen. Vorige week presenteerden we het plan al tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad. Daar werd het ook al met applaus ontvangen, net als vandaag. Ik hoop dat het allemaal goed komt en dat iedereen zich in het plan kan vinden.”

