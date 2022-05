Harry's Jazz & Blues Café, donderdagavond van 7 tot 9 uur

Het is 5 mei, dus bevrijdings- of te wel vrijheidsmuziek.

Vooral het eerste uur bestaat uit muziek met als thema "Freedom".

We beginnen met een prachtige, ingetogen, uitvoering van "Summertime" door pianist McCoy Tyner.

Daarna naar de "Freedom"-nummers van achtereenvolgens: drummer Max Roach, pianist Lennie Tristano, de altijd vrolijke tenorsaxofonist Eddie Harris, met zijn interpretatie van een "Freedom Jazz Dance", gevolgd door nog twee "Freedom Jazz Dances", die van drummer Ed Thigpen en saxofonist James Carter (die beiden ook ooit op het podium van jazzclub Mahogany Hall in Edam hebben gestaan). Het eerste uur wordt afgesloten door twee speciale Freedomnummers van trompettist Wynton Marsalis en drummer, gitarist Buddy Miles.



Het tweede uur beginnen we met de man, waar vanaf 29 april een jaar lang aandacht aan gaat worden besteed, n.l. Jean Toots Thielemans. Het is honderd jaar geleden dat hij geboren werd en, naast de vele muziek die al van hem uitgekomen is, draai ik ook nummers van de recent verschenen box "Toots Thielemans meets Rob Franken. Dus eerst twee nummers van deze legendarische mondharmonicaspeler uit Brussel.



Daarna een aantal echte oorlogsmuziekstukken van Nederlandse artiesten.

Te beginnen met het duo Johnny & Jones (Nol van Wesel en Max Kannewasser), gevolgd door de nog steeds actieve Ramblers. Hierna volgen de orkesten van Klaas van Beeck, Ernst van 't Hoff, Boyd Bachman, Dick Willebrands en Piet van Dijk.

Dan weer twee vocale liedjes van wederom Johnny & Jones en Ab Booy.

De serie 2e wereldoorlog/bevrijdingsnummers wordt afgesloten door de, op 5 mei 1945 opgerichte Dutch Swing College Band, met één van hun eerste opnames uit 1946.

Het café wordt, t.g.v. het "Toots Thielemansjaar" afgesloten door deze pracht musicus, met nog een nummer van de unieke box met verloren gewaande opnames, samen met toetsenist Rob Franken.



Wederom een muziekcafé vol met muziek, welke nergens anders meer te horen is, dan bij uw eigen lokale omroep Edam-Volendam, de L.O.V.E.



